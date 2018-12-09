NBA》詹皇比喬丹 艾佛森：霸氣差太遠了

2018年12月09日 07:56 中時電子報 盧品青

名人堂球星艾佛森(Allen Iverson)前日於《球員論壇》發表一篇長文，分享過往的趣事。提起老皇帝喬丹(Michael Jordan)與小皇帝詹姆斯(LeBron James)，艾佛森說這兩人沒什麼可比的，光是喬丹的霸氣就足以甩詹姆斯好幾條街。

艾佛森說：「我愛詹姆斯，他做什麼都很棒，是個超級完美的偶像。但我說的可是喬丹啊，也就是黑皮膚的上帝。你們不用跟我講數據那些東西，我跟你們說個故事就知道了，沒人能撼動喬丹在我心中的地位。」

當時是2003年，復出效力巫師隊的喬丹參加最後一次全明星賽，同屬東區的艾佛森為了向喬丹致敬，拿一雙NIKE喬丹鞋，並挖掉勾勾商標(艾佛森是Reebok代言人)，親手改造成拉風的公牛鞋。艾佛森賽前穿著鞋去休息室找喬丹，到處找不著，他只好去問總教練，沒想到一打開辦公室的門，「你們猜不到我看見了什麼。」

艾佛森說：「整間教練辦公室就只有喬丹一人，他穿著球衣坐在老闆椅上往後躺，翹著二郎腿，叼著雪茄吞雲吐霧，完全是唯我獨尊的氣勢。然後他看著我，看到我的鞋子，點頭，微笑，接著吐出一口雪茄。我整個人被震懾住了，這種君臨天下的氣場絕無僅有。」

「你們能想像哪個球員會做這種事嗎？我自認還算個很酷的人，但是我沒看過這種天生就酷到爆的人。你們要崇拜其他人請便，對我來說沒人比得上喬丹，任何人在他面前就只是小弟。」

艾佛森自己當年亦是許多青少年的偶像，他也曾目空一切，直到喬丹首次在賽場上問候他：「你好嗎，小婊子。」艾佛森很快就明白他永遠超越不了喬丹。

艾佛森也在文章裡提到，他認為史上最強的五人球隊是柯瑞(Stephen Curry)、喬丹、布萊恩(Kobe Bryant)、詹姆斯、歐尼爾(Shaquille O'Neal)。

(中時電子報)