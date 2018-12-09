遭轟是捧日代表 謝長廷怒回：是中文看不懂嗎？

2018年12月09日 07:58 中時電子報 徐秀娥/綜合報導

反核食公投過關，日前傳出日本不支持台灣加入CPTPP，也揚言向WTO控訴，謝長廷要國人別再說刺激日本的話，卻被罵是捧日代表，他昨晚再發臉書怒嗆回，是中文看不懂嗎？還是霸凌我習慣了？

謝長廷在貼文中提到，日本東北食品禁止進口的公民投票通過之後，日本社會不免有失望和反彈的聲音，但台灣少數政治人物還在散布日本不敢向WTO控訴，或控訴反而自己會進退維谷等言論。他昨天跟記者說，這時候需要耐性的溝通與説明，不要再講這種刺激日本的話。想不到又有人轟他捧日或媚日。

謝長廷解釋，「是中文看不懂嗎？還是霸凌我習慣了？從語法來說，就像我們勸家人不要對一個憤怒或傷心的人講刺激的話一樣，目的當然是為了保護家人，避免吃眼前虧，怎麼會是討好那個憤怒的人呢？同理，我的話當然是在保護台灣。因為互相刺激必然造成悪性循環，擴大台日矛盾。」

謝長廷提到，反觀中國方面，最近不斷拉攏日本，並開放日本東北食品進口，對比之下，台灣必然逐漸孤立，台灣跟日本關係惡化、台灣無法加入CPTPP或在WTO遭控訴，其後果都是傷害台灣而由全民承擔。

謝長廷不滿地說，自己是駐日代表，領取台灣的薪水，關係到台灣利益的事當然必須講出來，這怎麼捧日或媚日？也許破壞了中國「拉日孤台」的謀略，才會一直被修理吧？！

(中時電子報)