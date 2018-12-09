選後7大「討厭」 李艷秋：將一路到2020 成民進黨滅頂寒流

2018年12月09日 08:02 中時電子報 謝雅柔 ／綜合報導 ／綜合報導

民進黨在九合一選舉中慘敗，黨內檢討聲浪頻傳。對此，資深媒體人李艷秋認為，選後有7件事，讓討厭民進黨繼續成為台灣最大黨。她認為，若再繼續下去，討厭民進黨，將一路到2020，成為民進黨滅頂的寒流。

李艷秋在臉書列出七件事，包括一、選前，蔡英文號令全黨守護沒資格當北農總經理的吳音寧，選後視吳音寧為頭號戰犯，將她難堪解職，用人不當又用後即丟，「個性陰毒得讓人討厭」。二、蔡英文不准賴清德和陳菊請辭，二人所屬的派系卻傳出他們仍將在一月辭職，欲走還留，視國家政務於無物，讓國政空轉，「輕率不負責任的態度令人討厭」。三、三名首長在敗選當天請辭，六天後的12/1准了；造成選舉空前混亂的中選會主委陳英鈐11/25請辭，12/3准了，剛好都跨過12月，可以領30萬年終。「不思檢討，只顧多撈一點的心態讓人討厭」。

四、蔡英文認為敗選的原因之一是『在往進步價值的路上前進時，沒注意社會大眾沒跟上』，將多數民意貶為落後思維，「傲慢心態讓人討厭」。五、蔡英文選後接見美國訪問團，繼續強調「假訊息透過網路造成衝擊，外部勢力推波助瀾的現象更加嚴重」，但選前始終拿不出證據，選後連「中國介入選舉」幾個字都不敢明說，把民進黨大敗的原因歸於台灣選民被中共假消息洗腦，以致做出錯誤的判斷，完全無視選民用選票教訓執政者的訊息，「傲慢愚蠢又頑固得讓人討厭」。六、蔡英文新闢總統府「迴廊談話」，大剌剌在總統府談民進黨逼宮問題，一切選舉至上，早就引起非議，蔡英文在大敗之後，仍然不顧黨政分際，「囂張得令人討厭」。

七、監委陳師孟說「選舉結果是『反淘汰』，選民做出『反民主』的決定，民進黨應反省選民民主素養為何低落」，沒有選民進黨的人就是素質低落，「這種對非我族類仇視、無知、不屑的態度，真讓人討厭」；至於獨派大老蔡丁貴說，去領韓國瑜勝選雞排的人，都是中國臨演。讓人在討厭中，已經不由得笑出聲了。

李艷秋表示，以蔡政府這兩年多來荒腔走板的表現，被討厭的事可能還望不到頭，比如故宮莫名其妙閉館三年，把寶物送南院以挽救南院的空人氣；故宮還把顏真卿的墨寶送日本展覽，但宣傳上連個正式可以被看到的名稱都沒有，窩囊受辱得真讓人討厭。她直言，再繼續下去，討厭民進黨，將一路跨到2020，成為民進黨滅頂的寒流。

(中時電子報)