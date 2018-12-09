小英稱「深刻檢討」卻無視敗選三大問題根源？

2018年12月09日 08:36 中時電子報 李俊毅 /綜合報導 /綜合報導

民進黨在九合一選舉潰敗，把執政多年的雲林、和據守二十多年的高雄拱手讓給了國民黨，身兼黨主席的蔡英文當天即為敗選請辭以表負責，更稱會「深刻檢討」，但是，這說詞顯然沒有正視真正讓民進黨潰敗的問題根源。

據港媒《中評社》報導，蔡英文代表民進黨作「深刻檢討敗選」，她表示台灣正走在正確道路上，今後會繼續堅持改革，但讓人費解和不解的是，小英一意孤行的走堅定意識形態掛帥的老路，卻又說會深刻檢討，可了解的是，蔡政府並沒有真正去正視問題和反思錯誤之所在。

自2016年第三度政黨輪替，民進黨政府上台後，兩岸關係轉而急轉直下，台陸雙邊的政治互信基礎蕩然無存，過去兩岸致力合作和發展經濟，因民進黨不承認「九二共識」，轉而發展「新南向」擁抱東南亞各國，但卻成效不彰，讓台灣經濟逐漸停滯。

更有甚者，蔡政府上台後大搞意識形態，大搞政治惡鬥，且通過美名其曰的「轉型正義」、「不當黨產處理條例」等手段，對國民黨進行大清算，想從根本上打倒國民黨，儼然扮演著現代「東廠」，讓國內民眾對此舉甚是反感。

但導致敗選最大的主因，想必仍是民生相關議題，蔡政府大搞「非核家園」、「一例一休」、「婚姻平權」，前者造成台灣空汙更加惡化，使百姓怨聲載道，中者使勞資雙方間接對立，後者更讓青壯世代和保守世代產生嚴重對立，面對蔡政府所謂「深刻檢討」和堅持「既有路線和改革」，顯然民進黨政府並沒有吸取教訓。

小英說，「民進黨在往進步價值前進的時候，沒有注意到社會大眾有沒有跟上」甚至還講出了「台灣人民會疼惜民進黨，會再給民進黨機會」這番話，難怪老百姓會對民進黨這麼反感。

(中時電子報)