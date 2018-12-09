NBA》巴特勒又掀內訌 恩比德：最近很不爽

2018年12月09日 08:36 中時電子報 黃及人

先前待在灰狼跟唐斯、威金斯兩名年輕隊友鬧不合的吉米巴特勒，如今換成惹火恩比德了嗎？面對巴特勒加盟七六人後，自己球隊地位不再那麼重要，恩比德忍不住公開放話，「我最近很不爽，主因就是我在球隊的角色定位！」

「我被使用的方式，變成用來替別人拉開空間，成為空間型中鋒，但我三分命中率只有2成9，」恩比德表示，「過去這幾場，這就是我的比賽計畫，布朗教練總讓我站在外線，這讓我很沮喪，我的身體狀態很棒，卻打很糟。」

也難怪恩比德會出現這種不滿情緒，自從吉米巴特勒從灰狼跳槽七六人，場均可拿21.5分、5.5籃板與3.1助攻，更多次投進最後時刻的關鍵球，除了讓他變成七六人新一哥，也幫助七六人拿下18勝9敗，排名升到東區第2。

反觀恩比德在巴特勒加盟後，所有數據都呈現下滑跡象，平均得分從28.2分下降到23.8分，投籃命中率從4成84降到4成31，三分命中率也從3成02跌到2成73，恩比德當然希望可以更多時間攻擊內線，卻沒法如願以償。

被恩比德直接點名害他都待在外線，七六人總教練布朗說：「我不想把這個問題跟巴特勒的加盟聯想在一起，但我認為我們必須更努力替恩比德創造空間。」看來布朗暫時也沒有解決辦法，只能說吉米巴特勒真是一把「雙面刃」。

(中時電子報)