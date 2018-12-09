2千變2百！忘還YouBike須繳超高租金 網揭降價秘招

2018年12月09日 08:39 中時電子報 戴安瑋

網友忘還Youbike後，接到Youbike公司簡訊，租金高達2000多元。翻攝PTT

YouBike微笑單車佈點密，價格便宜，而受民眾青睞，不過，有網友發文表示，他昨借了一台Youbike出門，途中找朋友後，就完全忘了Youbike，搭公車回家，直到第二天收到Youbike公司簡訊，才驚覺自己健忘，從借到歸還足足36個小時，車費要2000多元，心痛不已。許多網友說，他們也曾忘記被罰錢，也有網友傳授可降為200多元密訣，要原po試試。

原po在ptt上發文表示，「感覺自己的腦容量越來越小了，昨早上很開心的去公園借Youbike 準備出門，一路上風和日麗陽光明媚，天氣好到整個人很很慵懶，於是騎著腳踏車想說路上順便去吃一頓豐盛的早餐，為美好的一天拉開序幕。錯就錯在下了車去點早餐內用，早知道那時候就直接騎著腳踏車去捷運站或者走路，在吃完早餐的時候，突然發現口袋有我朋友的東西，想說反正就在附近，結完帳，就慢慢走出去了。

他一路上還很雀躍的去朋友家還東西，還完東西後，腦袋像突然當機一樣，拿出手機看公車還有多久到站，完全忘記Youbike還在早餐店門口，那時候公車還有兩分鐘進站，於是加速跑去公車站；度過一個完整一天後，絲毫沒有發現腳踏車還在早餐店門口，便很安安穩穩的睡覺了，今天早上突然收到Youbike簡訊，才猛然想起，人卻不在那附近，最快要等晚上10點以後回去才能牽去還車，經過36小時車費（總共花2230元去租一台只騎了5分鐘的腳踏車），很可觀呢。

此文一出，立刻引起網友熱議，有網友說，「幫QQ但還是很好笑哈哈哈哈哈哈哈尤其是圖」、「我也曾經忘記 還好只有5、6個小時 220元」、「冏...好貴的車費阿」、「都可以直接買一台新腳踏車了，好貴」、「以36小時來算應該是2155吧」、「我有朋友忘過至少3次了，後來他再也不騎」、「微笑單車，笑的你心裡發寒」。

不過，也有熱心網友提出建議，「真心覺得使用超過4小時就該發簡訊通知了」、「換一張悠遊卡就不用繳錢了」、「遇到這種事還車後不要逼卡，先打到Youbike公司客服，客服會問是否忘了還，只要回應是，客服可以處理，原本欠2000多元的，最後只還200多元，但也只有一次申請的機會」。

(中時電子報)