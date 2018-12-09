這一餐吃水煮蛋 營養師：能助眠 防失智、乳癌

2018年12月09日 09:09 中時電子報 莊楚雯

雞蛋一直是營養學界口中的明星食材，除了含有多種的身體所需的營養成分，日本抗老醫學博士與營養師紛紛表示，每天早餐吃2～3顆水煮蛋，有助於抗失智、幫助褪黑激素的分泌，以及讓女性有效對抗乳癌、提升免疫力。

早安健康報導，蛋黃中的維生素B群，含有「膽鹼」的營養素，能促進身體代謝醣類、脂質的能力，研究顯示它還是個腦部神經傳導物質的原料，是頭腦發展、預防失智的重要營養物質，50～60歲中高齡男性每天推薦攝取550毫克、女性425毫克。

日本抗老醫學博士白澤卓二說道，一般在門診上會建議民眾，一天食用2～3顆雞蛋，其它不足的膽鹼就透過大豆類食品補充，約200克的大豆食品，等同於攝取到一顆雞蛋的膽鹼。

日本管理營養師松田真紀則表示，雞蛋能夠「重整生理時鐘」，帶來助眠、提升代謝的效果，因為雞蛋中有豐富的褪黑激素原料「色胺酸」，可以安眠、減壓，讓免疫細胞在睡眠中開始作用，還能幫助女性有效對抗乳癌，「在早餐時段攝取雞蛋，身體14小時之後會分泌褪黑激素，這個時間在床上躺平，就能讓人睡個好覺。」

最理想情況下，松田真紀會建議大家早餐食用半熟蛋，不但營養價值最高，也能在一個半小時完全消化。如果是全熟蛋則要耗費3個小時以上的時間，比較適合當午餐、嘴饞的點心食用。

(中時電子報)