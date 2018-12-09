日本高中不穿校服 為何考上東京大學機率高？

日本不穿制服的知名高中考上東大機率大，日本作家青樹明子認為，關鍵可能在於自由奠基於「自律之心」。圖為穿著制服的日本高中女學生。(達志影像/shutterstock)

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中時電子報
/綜合報導

日本公立小學找上阿曼尼設計制服，此新聞去年曾喧騰一時，不可諱言，日本是個對「學校制服」情有獨鍾的國家。但這種現象逐漸解構，不穿制服的高中愈來愈多，令人驚訝的是，這些學校的東京大學錄取率很高。為何自由著裝上學和東大錄取率之間存在關係？日本作家青樹明子認為，關鍵在於自由奠基於「自律之心」，有助於鍛鍊「用自己的大腦思考」。

日經中文網報導，日本小學生穿阿曼尼制服的新聞去年曾引起熱議，據了解，這套制服含襯衫、襪子需花25萬日圓，但家長覺得質量俱佳很值得。

日本作家青樹明子指出，日本的「學校制服」在全世界都很有名。不分國立、公立還是私立，基本上都有各自的校服。有的學生僅僅因為某所學校的校服好看、可愛而希望報考，而學校方面也非常重視校服，這也是事實。雖然採用亞曼尼屬於極端例子，但各所學校幾乎都會採用有名設計師的設計，夏用和冬用分別都要花上5萬日圓至10萬日圓。即使家長自己只穿快速時尚品牌，基本上也會讓孩子穿上高價的校服。

不過，時代的趨勢往往是相反的。最近數年來受到社會關注的是，頂大或名牌高中升學率較高的初中或高中（日語稱進學校），「可自由著裝」、「沒有校服」的情況正在增加。不僅如此，數據也顯示這些高中「東京大學的錄取率很高」。

青樹明子說，在日本到了應試季結束後，雜誌等會公布名為「東大錄取率高的高中」的排行榜。每年爭奪榜首的是「開成高中」、「筑波大學駒場高中」、「麻布高中」和「灘高中」等。據説，在這些學校當中，「筑波大學駒場高中」、「麻布高中」和「灘高中」都沒有規定必須穿制服，而是可以自由著裝上學。

自由著裝上學和東大錄取率之間是否存在關係呢？有一個解答這個疑問的關鍵詞。灘高中的校長在網上這樣表示：「本校的學生們都歌頌自由。不過，存在於本校的自由與放縱並不相同，它是伴隨自律之心的。雖然服裝和髮型都是自由的，但必須與初中生和高中生的身份相符。」

青樹明子認為，正如灘高中的校長所言，自由需要本人的「自律之心」，同時還需要「社會常識」。服裝的自由也一樣，這或許有助於鍛鍊「用自己的大腦思考」。但是，對於就讀高中「可自由著裝上學」的她來説，水手服至今仍是憧憬的制服。

(中時電子報)

文章來源：日本高中穿不穿校服與能否考上東京大學有關？

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