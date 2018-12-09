MLB》紅襪失去守護神 洋基該出手搶？

2018年12月09日 09:37 中時電子報 盧品青

紅襪前守護神金柏若(Craig Kimbrel)今年在季後賽大出洋相，奪冠後他推掉1790萬美元的合格報價，投身自由市場尋求上億肥約。紅襪搞定艾沃迪(Nathan Eovaldi)之後，接下來考慮簽回金柏若，但是他真的太貴了。

在紐約洋基的社群也出現爭取金柏若的意見，因為有人在金柏若身上看到傳奇人物李維拉(Mariano Rivera)的影子。金柏若連續8年繳出30次以上救援，還曾4連霸國聯救援王，分別拿過兩大聯盟的救援王獎(霍夫曼獎與李維拉獎)，近20年比金柏若還穩定的終結者大概也只有李維拉了。

終結者查普曼(Aroldis Chapman)可以選擇在明年跳脫合約，洋基勢必又要尋求替代人選，查普曼剩餘每年都是1720萬美元，再往上加洋基可吃不消。然而金柏若更貴，還要求6年起跳，考量到兩人都已30歲，球團應該不太想簽長約。

金柏若今年季後賽傳言被「看破手腳」，遭洋基與太空人痛打，紅襪在世界大賽關門戰甚至沒派他上場。紅襪老闆捨得花錢，但是隊上還有許多猛將需要籠絡，費城人和勇士亦在一旁伺機出手，紅襪要簽回金柏若也沒那麼容易。

ESPN指出，金柏若被視為終結者在市場上的天花板，他的新合約將直接影響其他後援投手的身價。另一方面由於洋基態度轉趨保守，外界認為他們可能不會再簽查普曼這種等級的終結者了，當然也包括金柏若。

(中時電子報)