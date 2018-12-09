MLB》紅襪失去守護神 洋基該出手搶？

紅襪後援投手金柏若今年季外成為自由球員。（美聯社資料照）

友善列印
中時電子報

紅襪前守護神金柏若(Craig Kimbrel)今年在季後賽大出洋相，奪冠後他推掉1790萬美元的合格報價，投身自由市場尋求上億肥約。紅襪搞定艾沃迪(Nathan Eovaldi)之後，接下來考慮簽回金柏若，但是他真的太貴了。

在紐約洋基的社群也出現爭取金柏若的意見，因為有人在金柏若身上看到傳奇人物李維拉(Mariano Rivera)的影子。金柏若連續8年繳出30次以上救援，還曾4連霸國聯救援王，分別拿過兩大聯盟的救援王獎(霍夫曼獎與李維拉獎)，近20年比金柏若還穩定的終結者大概也只有李維拉了。

終結者查普曼(Aroldis Chapman)可以選擇在明年跳脫合約，洋基勢必又要尋求替代人選，查普曼剩餘每年都是1720萬美元，再往上加洋基可吃不消。然而金柏若更貴，還要求6年起跳，考量到兩人都已30歲，球團應該不太想簽長約。

金柏若今年季後賽傳言被「看破手腳」，遭洋基與太空人痛打，紅襪在世界大賽關門戰甚至沒派他上場。紅襪老闆捨得花錢，但是隊上還有許多猛將需要籠絡，費城人和勇士亦在一旁伺機出手，紅襪要簽回金柏若也沒那麼容易。

ESPN指出，金柏若被視為終結者在市場上的天花板，他的新合約將直接影響其他後援投手的身價。另一方面由於洋基態度轉趨保守，外界認為他們可能不會再簽查普曼這種等級的終結者了，當然也包括金柏若。

(中時電子報)

台北馬》讚雨中跑馬拉松很厲害！… 響應環保 台北馬拉松首創「環保…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。