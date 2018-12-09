NBA》東契奇好神！最後關頭連取11分射落火箭

獨行俠前鋒東契奇(右)在比賽尾聲連取11分，領軍逆轉險勝火箭。(美聯社)

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中時電子報
就算哈登猛轟35分，火箭還是輸球。(美聯社)

火箭就要到手的勝利，卻被獨行俠菜鳥前鋒東契奇1個人搞砸了！東契奇9日在比賽尾聲突然爆發，個人連取11分，其中包含3顆三分外線，幫助獨行俠一舉扭轉落後局面，終場107比104逆轉險勝火箭，也送火箭苦吞3連敗。

原本打到最後4分鐘，火箭還以102比94領先地主獨行俠，可是東契奇突然爆發，接連投進3顆三分球，外加1個中距離，隻手帶領獨行俠打出11比0猛攻，反觀火箭只有哈登三分出手不進，甚至保羅兩罰落空，場上情勢瞬間逆轉。

哈登最後45.5秒跳投命中，總算止住火箭頹勢，但布朗生馬上替獨行俠再添兩分，雙方差距維持3分，本來麥修斯最後14.8秒的兩罰，可幫獨行俠確保勝局，他卻兩罰落空，幸好火箭最後一擊就在艾瑞克戈登三分球沒進當中結束。

神奇帶領獨行俠逆轉的東契奇，最後拿下21分、7籃板及3抄截，麥修斯也有21分，哈里生巴恩斯、巴雷亞與布朗生各有14分，狄安卓喬丹12分、20籃板，獨行俠也靠這場勝利，目前13勝11敗，重新與國王並列西區第8。

哈登一如往常飆出35分的高分，且有8助攻、4助攻，卻也發生6失誤，保羅23分、8助攻，可惜就算兩人如此飆分，還是無法挽回火箭3連敗命運，火箭目前11勝14敗，續待西區倒數第2，完全不像上季聯盟戰績第1模樣。

(中時電子報)

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