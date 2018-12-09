臉被火融掉不斷變形 男童許下讓人心痛聖誕願望

2018年12月09日 09:56 中時電子報 戴安瑋

辛卓夫父親將他的願望，寄給慈善團體。翻自《太陽報》

聖誕節即將來臨，烏茲別克一名5歲男童辛卓夫，嬰兒時期因家中發生火災，臉部嚴重燒傷，沒有身朵、鼻子、頭髮，今年聖誕節他許下願望，乞求聖誕老公公給他一張新的臉，讓他和正常小朋友一樣，能正常上學，他將永遠不哭泣。慈善團體已募款幫助他得到新臉。

英國《太陽報》報導，辛卓夫嬰兒時的某天，他的父母將他放在火源旁邊睡覺，不料起火燃燒，辛卓夫被波及，全身起火，臉部嚴重燒傷，但因家境窮困，無法給他完整醫療，以致辛卓夫臉龐不斷變形。他出門一定要包著毯子蓋住。

辛卓夫透過父親寫下聖誕節願望說：「親愛的天父，我小時候因為燒傷，我沒有了臉，我必須躲起來，因為大家都怕我，我照鏡子的時候，也會被自己嚇到，我沒有耳朵、鼻子和頭髮，媽媽也跟我說不能去上學」、「我常常感到疼痛，但我不會哭，我媽媽也這樣說。天父啊，如果你能給我一張新的臉，讓我跟其他小朋友一樣能正常上學，我將永遠不會哭泣。」

他父親將這願望寄給慈善團體「Ya ryadom」，該慈善團體表示，早已辛卓夫向各界募款，且辛卓夫從去年開始接受治療，今年7月醫生在他的頸部植入擴充器長出皮膚，將用作臉部的植皮，預計本月底就會進行植皮手術。

不過，辛卓夫的療程，仍是一場長期抗戰，慈善團體依舊會持續募款，幫助辛卓夫得到新臉。

(中時電子報)