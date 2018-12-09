談白綠合作！王世堅驚語「姚文智屍骨未寒」 驚呆全場

台北市議員王世堅。（中時資料照片）

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中時電子報
/綜合報導

九合一選舉民進黨大敗，外界關心「白綠合作」是否重現曙光，民進黨台北市議員王世堅不滿同黨議員高嘉瑜，在政論節目提到重提白綠合作，脫口而出「姚文智屍骨未寒，我們民進黨就用大花轎把柯文哲抬進來，這像話嗎！」，讓現場來賓驚呆了。

民進黨台北市議員王世堅7日上節目《關鍵時刻》，主持人劉寶傑問王世堅「如果柯文哲支持民進黨，你會化解跟他的恩怨嗎？」但一向為「柯黑大魔王」的王世堅絲毫沒有轉圜餘地，重砲攻擊大家選柯文哲當市長，不是選柯當皇帝；同樣的，大家選王世堅當議員，是要監督市長，不是選他跟柯文哲當朋友。王世堅並再次強調「柯文哲是個很壞的傢伙」

另外，台北市議員高嘉瑜則提到，希望立委補選，柯文哲能對民進黨雪中送炭，王世堅一秒回絕「橋歸橋，路歸路，選舉除了輸贏還有是非」，要高嘉瑜不應該跟柯文哲「搖尾乞憐」，王世堅越講越激動，怒批柯文哲沒有中心思想、核心價值，要民進黨「千萬不要再跟他魔鬼交易」，王世堅說私下會報告蔡英文總統「不要中柯文哲的計。」

王世堅表示，年輕人重度使用網路，他為了淨化自己所以使用「智障型手機」，並現場掏出舊款手機，惹得來賓哈哈大笑，劉寶傑也驚呼「你到現在還在用這種手機？」話鋒一轉，王世堅繼續替台北市長落選人姚文智抱屈，指出「選舉剛選完，姚文智才剛犧牲，姚文智屍骨未寒的時候，我們民進黨就用大花轎，去把柯文哲抬進來，這像話嗎？」

驚天一語立即引起在場來賓爆笑，一旁來賓念念有詞重複「屍骨未寒…」，低頭扶額噴笑，王世堅面不改色繼續說，民進黨除了法理，應該還要有情義，選舉輸贏是一時的，是非理想價值才是永遠的，批評柯文哲少往自己臉上貼金。

(中時電子報)

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