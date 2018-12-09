陳其邁咖啡會爆棚 李正皓分析後驚：若國民黨沒把握機會...

陳其邁8日邀支持者喝咖啡人氣爆棚，支持者爭相與他握手。（資料照,曹明正攝）

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中時電子報
／綜合報導

參選高雄市長失利後，陳其邁昨天在高雄駁二B10倉庫舉辦「感謝有你咖啡會」，現場湧進1萬多人。對此，國民黨青年次團草協聯盟發起人李正皓直言，若陳其邁早兩個月覺醒，高雄的戰況鹿死誰手恐怕很難說。他也提及「海盜船效應」，並表示若國民黨沒把握機會做出讓民眾有感的事，下降的速度也會很快。

陳其邁連日來開直播圈粉，昨原本只想邀1000名支持者到駁二喝咖啡，沒想到竟湧入萬名邁粉，更開金嗓獻唱《紅豆》、《Take On Me》。陳其邁昨被問及下一步是什麼？他說選後要沉澱檢討，不用想太多，高雄是他一生懸命的地方，不管什麼工作，最掛念的還是高雄，希望高雄更好。

對此，李正皓在臉書發文指出，「陳其邁覺醒了！」他說若陳其邁早兩個月覺醒，高雄的戰況鹿死誰手恐怕很難說。

李正皓指出，過去政治的邏輯是「鐘擺效應」；如今，已是「海盜船效應」。海盜船擺盪的幅度比鐘擺大、擺盪的速度比鐘擺快，就是現在這個世代的特性，「一旦不喜歡你，馬上懲罰你，而且懲罰的又快又重！」

在鐘擺效應的時代，執政黨無論如何都有八年的時間揮霍，在海盜船效應的時代執政黨最多只有四年；在鐘擺效應的時代，執政黨要輸也頂多輸幾個縣市，在海盜船效應的時代，執政黨一輸就是滿盤皆輸。李正皓認為，從2014年、2018年的兩次大選早已證明了鐘擺已逝，海盜船來臨。

李正皓直言，海盜船正擺到國民黨這頭，很高，若國民黨沒有把握機會做出讓民眾有感的事，那海盜船下降的速度也會很快！

(中時電子報)

文章來源：李正皓臉書

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