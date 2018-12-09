20天徒步環島 高中青年體驗學習正夯

「Taiwan_Fabulous_Girls」團隊在高雄駁二特區與小男孩對話 。（教育部提供）

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北一女中學生宋采洵、旺佑珊，今年暑假參與青年署「青年體驗學習扎根計畫」，組成「Taiwan Fabulous Girls」團隊，20天以徒步環島為主，實踐「稻草富翁」計畫，找尋、傾聽，用「靜」與「慢」來感受台灣的故事，獲得成果競賽優勝獎。

教育部青年署今年首度推動「青年體驗學習扎根計畫」，提供高中職學生在學期間在台灣體驗探索的機會，有56組團隊、225名青年於6月到8月期間實踐夢想藍圖，成果競賽結果共5組獲得優勝獎、13組獲得佳作獎。

宋采洵現在就讀台師大社教系，旺佑珊則是中山醫學大學醫療產業科技管理學系的學生，2人都在都市長大，很少有機會好好了解居住地以外的鄉土，因此他們在高中畢業、升大學前的暑假，選擇以徒步方式實踐「稻草富翁」計畫。

「台東是個很奇怪的地方,他們說這裡什麼都沒有，可是靜靜的，有山、有水、有人，那不就什麼都不缺了？」8月時分，稻草富翁女孩漫步在蜿蜒無盡的海岸線，享受當下的寧靜。

來到新竹市政府前廣場，遇到第一位採訪對象是老先生，東北的口音訴說這一生的經歷與信念—要行善助人、幫助社會，還熱心告訴她們如何去城隍廟；令她們訝異的是他願意跟陌生人說故事。

旺佑珊說，在這次旅途中，另一件印象深刻的是到彰化萬安里聖玄宮，了解到廟宇對地區而言是凝聚信念的地方，「老法師在廟宇裡服事五十餘年，但卻越來越少年輕人願意學習、傳承做法與敬神，我深刻體會到文化傳承沒落與人口外流的困境」。

為什麼會選擇「徒步」方式？她們說，當一切慢下來、告別忙碌，就會開始注意身邊大大小小的事物，不論好壞、美醜，都是最真實的感受。宋采洵在高雄駁二藝術特區蹲了下來，和小男孩用心對話，旺佑珊拍攝互動的瞬間，小男孩盯著草地許久，注視乾枯的松鼠好長一段時間「小男孩對動物的惻隱之心，那種真摯的情感，值得我們深思並學習」。

12月15日至16日，青年署將在華山1914文化創意產業園區中4B館米酒作業廠，辦理「青年行動 全球移動—國際及體驗學習成果展」，有興趣者可前往參加。

(中時 )

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