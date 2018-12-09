李進勇感恩音樂會《空笑夢》寄情

2018年12月09日 11:28 中時 許素惠

雲林縣長李進勇昨晚參加北港朝天宮卡拉OK晚會，獻奏多曲膾炙人口的台灣老歌感恩鄉親，許多人紛紛用手機紀錄這段感恩之旅。（許素惠攝）

雲林縣長李進勇（中）昨晚和二崙鄉代表當選人廖清璋（左）及杜姓友人參加北港朝天宮卡拉OK晚會，獻奏多曲膾炙人口的台灣老歌，藉以感恩鄉親的支持。（許素惠攝）

雲林縣長李進勇（右）昨晚參加北港朝天宮卡拉OK晚會，演奏完向鄉親握手致意。（許素惠攝）

雲林縣長李進勇8日晚上在北港朝天宮吹奏多首膾炙人口的台灣民謠，藉以感恩鄉親4年來的支持，其中《空笑夢》透著悽愴、悲壯，讓現場氣氛有些悲涼，李似乎也藉著歌詞寄情，認為政治夢醒來，枯燈孤影自寂寞，或許是該看破的時候。

李進勇昨晚難得穿著一件色彩鮮豔的桃紅色PO衫，一派輕鬆地參加北港朝天宮每周六晚上廟口卡拉OK晚會，和音樂同好剛當選二崙鄉代表的廖清璋及杜姓好友，共同演奏《水車姑娘》等數首台灣老歌，不少鄉親聞風特地來欣賞，副縣長丁彥哲、北港鎮長張勝智等也是聽、觀眾，和著節奏打拍子，與大家同樂。

李進勇沒有多說什麼，和一般參與的民眾一樣，由主持人介紹上台演出，由台上到台下，和鄉親更近互動，一曲《空笑夢》讓原本喧嘩的廟口頓時沈寂不少，李等人吹奏的賣力，台下彷彿能感受台上人以曲寄情的心思，演奏完畢，李逐一與在場民眾握手，表達感謝。

李進勇說，選後除了忙於縣務交接事宜外，公餘也忙著打包行裡，並且重拾許多生活的能力，包括開車、更靈巧使用手機自拍、基本烹飪等，昨天早餐就自己煮清粥、煎蛋吃，並騎腳踏車去超商買罐頭。

李進勇表示，未來他會在斗六及虎尾各設一處辦公室，服務鄉親，住處還未定，但最想巡迴全縣20鄉鎮市Longstay，和鄉親在一起。

(中時 )