「說故事校長」黃俊傑 用故事建構溫馨校園

2018年12月09日 10:38 中時 林志成

台南市三村國小校長黃俊傑是「說故事校長」，他把想對學生說的話放在故事裡，故事內容要有梗，結局要引發孩子思考，甚至帶領孩子故事接龍，以培養創造力；然後開放上台分享，以培養發表力。他最近被教育部選為教育家典範人物。

讀師專時期的黃俊傑，他的夢想並不是做校長，甚至連做老師的興趣都沒有。畢業後，他被分發到彰化的偏鄉國小服務，看到許多弱勢家庭的孩子，因缺乏家人鼓勵與支持，大多對讀書、學習提不起興趣，促使黃俊傑反覆思考，怎麼做才能讓孩子產生學習動機呢？

他想起小時候，課堂上同學們若表現的好，老師會以說故事獎勵大家。只見一則平凡的故事，在老師的口中，瞬間化成了一部有聲音、有表情，充滿想像張力的動畫，故事中埋藏著隱喻，隱喻中堆砌出深遠的教育意義，帶領孩子走進一座名為「思考」的寶藏山，學習成為更好的人。

黃俊傑很羨慕那些會說故事的人，但他生性害羞、表達能力差，總是把一則好故事，說得很冷。當老師之後，說話的機會多了，表達能力變好了，但黃俊傑發現，自己有說教的毛病，學生聽了兩三句就開始分心，始終達不到功效。於是，他開始訓練自己說故事，把想對學生說的話放在故事裡。

他從《小故事大道理》一類書籍中找靈感，生活趣聞、新聞事件、電影、小說，都蒐集成為故事分享。「龜兔賽跑」適合低年級小朋友聽，高年級來聽可就要翻白眼了，不同年級、年齡、性別、場合，信手拈來，他都有不同的故事可講。

他說，說故事的時候，不能只照本宣科，要有表情、動作、情緒，有高低起伏、有互動回應。說「雁行理論」的時候，強調團隊合作的重要；說「快魚法則」，闡述學習速度是致勝關鍵。

現在，這位自認拙口笨舌的黃校長，已可說得一口好故事，校際間傳稱「最喜歡講故事的校長」，他喜歡這個稱謂。他賣力演繹每一則故事的生動情節，因為台下有一群仰著小臉，專注聆聽的聽眾，為了他們，校長樂做一位最用心的說書人。

(中時 )