不辭府秘書長 林濁水勸陳菊對小英「愛之適足以害之」

2018年12月09日 10:45 工商 崔慈悌

總統府秘書長陳菊日前指出，如果蔡英文總統同意，她就會離開，民進黨大老林濁水今天勸陳菊，對蔡總統不要「愛之適足以害之」，不過他也認為，如果陳菊當秘書長回歸內務總管的憲政本份，「留不留就都不是問題」。

陳菊從確定接任府秘書長後，就積極參與黨內協調事務，不僅成功遊說蘇貞昌參選新北市長，協助黨內各候選人進行輔選，選前甚至經常待在高雄為陳其邁助選，遭前府副秘書長羅智強和國民黨立委批評不事正務。

民進黨九合一選舉大敗，陳菊和賴揆請辭雙雙接受慰留，賴揆日前表明，時間一到就會堅定離開，負起政治責任，不讓檢討流於空言，也只有他離開，蔡總統才可能「大破大立」。

不過陳菊日前接受民視專訪，對自己的去留表示，總統如果同意她離開，她當然就會走，現在是很艱難的時候，她也不能這樣不負責任，她會盡量幫助總統穩定敗選後的政局。

同屬新潮流的林濁水今天在臉書表示，陳菊說如果總統答應，她會離開，但是做人不能按內，所以現在不能能離開總統府。他勸陳菊「情義愛總統，人皆感佩，但是有時愛之適足以害之」，說不定，可以試試用這觀點回顧一下自已接受總統府秘書長以來的經驗。

他說，大破大立才能救黨救總統已經是多數黨員心聲，這心聲賴清德看來是聽到了，何況可能本就是他的原意，他就因此選擇辭職，這樣的出發點和選擇固然看起來和陳菊都很不一樣，但還是請陳菊能和自己的經驗對照對照，好好地想一想，也才不致於再發生愛之適足以害之的事。當然，「如果當秘書長回歸內務總管的憲政本份，留不留就都不是問題」。

對林濁水的說法，有民眾留言批評「把蔡總統弄到眾叛親離，不是台灣之福」。林也回應指出，除了體制和（蔡英文）她自已，沒有任何人有能力把總統弄到眾叛親離，「就像她的15%不是任何人可以替她弄出來的」。

並表示，古時候有皇帝都是被臣子害死的說法，所謂「聖上英明，臣子該死」，民主時代不流行這一套。

(工商 )