韓國首爾發明展 盲人專用智能飲水機、聲控蓮蓬頭獲金牌獎

在今年韓國首爾發明展中，台北城市科大師生研發的「聲控蓮蓬頭」獲金牌獎。（台北城市科大提供）

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2018年第14屆韓國首爾國際發明展成績在8日晚間揭曉，台北城市科大師生拿下2特別獎、5金、5銀、1銅的卓越成績，總獎牌數與金牌數全國第一，其中電通系教授蔡耀斌指導學生發明的「盲人專用智能飲水機」及機械系教授黃俊賢指導學生完成的「聲控蓮蓬頭 」，均得金牌與特別獎，

視障者在家中有許多的不方便，像在使用飲水機時，一個不注意杯子沒放好沒裝到水或是找不到熱水、溫水的按鈕而被燙到受傷。

電通系教授蔡耀斌指導學生許浩偉、洪愷澤發明的「盲人專用智能飲水機」，可幫助視障者使用杯子裝水時，由盲人專用智能飲水機引導視障者將杯子放到供水平台上，再由視障者用語音發佈熱水或溫水的需求，飲水機利用語音辨識的方式，自動判別視障者需要溫水或熱水，進而將杯子自動移到注水的位子自動將水注入杯子裡，當水裝好時，會告知使用者水已經裝好，讓視障者方便取水。

機械系車輛組教授黃俊賢指導學生完成的「聲控蓮蓬頭」，創作的主要概念來自日常淋浴設備的節能需求及車輛引擎的噴油控制技術的發展現況，進行「聲控蓮蓬頭」之設計與測試。

黃俊賢說，該發明可透過聲控產生不同電子信號改變蓮蓬頭之噴水孔而產生三種不同的水型態，研究成果除了可提供更便利使用與節能之淋浴用蓮蓬頭外，亦能更進一步研發適合應用於車輛引擎之「具不同噴油孔之噴油嘴」之先期評估，而有助於針對現行車輛引擎之噴油控制進行設計改良，進而對引擎性能之提升具有重大助益。

黃俊賢說，「聲控蓮蓬頭」聲控方式讓父母更易完成幼兒沐浴，進而增進親子感情交流，提高生育意願，同時也有利於身障者自行淋浴，提高淋浴便利性與安全性。

(中時 )

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