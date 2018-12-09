彭文正冒生命危險請來的？來賓身份讓大家都笑翻了

政論節目主持人彭文正。(圖/取自政經看民視Youtube頻道)

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中時電子報
/綜合報導

九合一民進黨潰敗後，總統蔡英文辭去兼任黨主席職位為敗選負責，且啟動敗選檢討，對此，資深媒體人彭文正在其主持的政論節目表示，他冒著生命危險請來一位嘉賓，而來賓的真實身分讓大家都笑了，其實她就是民進黨台北市議員高嘉瑜啦！

民進黨籍台北市議員高嘉瑜。(圖/本報資料照，杜宜諳攝)

據政論節目《政經看民視》表示，彭文正表示會說是冒著生命危險是因為，有支持者說再請高家瑜上節目，就要他小心路上不要被支持者遇到，彭解釋會請她來，主要是要聽聽民進黨內部不同的聲音，高嘉瑜說，民進黨裡面也是有多元的聲音，民進黨內部也不是只有一部分極端的聲音，但她話鋒一轉表示，在緊接而來的民進黨士林大同立委補選，現在的選舉已經不是看基本盤了，這次選舉從高雄到台北都可以發現這個道理。

高嘉瑜說，這次她推薦台大時期的學弟王威中，因為王本身在民進黨內沒有派系、也沒有背景，還是士林北投的議員，在當地有耕耘過，並在形象上各方面都能被大家認同，最關鍵的是她是友柯議員，所以她認為王威中很適合選這次立委補選。

聽完高嘉瑜說法，在場的彭文正也對王威中讚譽有佳，但他對高嘉瑜的說法有些不認同，直說「妳的研究方法的問題，妳因為沒有上過我的研究方法課，所以你有一些誤判的東西」，彭說，這次蔡英文在全台灣丟票最多的地方，就是深綠的地方選區，原因為何他目前不清楚，大家可以各自解讀綠營基本盤崩盤原因。

(中時電子報)

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