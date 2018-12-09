NBA》狂宰公牛56分！塞爾提克改寫隊史勝分紀錄

塞爾提克控衛厄文上籃遭到對方阻攔。(美聯社)

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中時電子報

塞爾提克本季展現強大三分火力，也讓公牛成為最新苦主！塞爾提克9日全場轟進22顆三分球，單場三分命中率更達5成12，最後以133比77狂扁地主公牛，除摘5連勝，更贏了對手整整56分，一舉改寫綠軍例行賽隊史勝分紀錄！

這場比賽幾乎從一開賽就宣告大局底定，因為塞爾提克一開始就拉出離譜的17比0，反觀公牛在這段時間投10中0，更尷尬的是，公牛先發5人首節得分全都掛蛋，隨後塞爾提克更把領先差距擴大到50分以上，公牛輸到灰頭土臉。

其實塞爾提克這場比賽並未拿出全力，除了替補中鋒貝恩斯因傷缺陣，主力大前鋒荷福德也因肩膀痠痛選擇休兵，沒想到仍能痛宰地主公牛，全隊此役11個上場球員，更有9人投進三分外線，徹底展現他們的三分砲火有多猛烈。

才剛傷癒復出第2場的傑倫布朗，持續展現兇猛火力，全場投11中8，含三分球3投全進，替補拿下全隊最高23分，蒂斯22分、10籃板，塔圖投9中7，含三分球4投4中，貢獻18分，洛席爾15分，厄文13分、5助攻。

公牛慘輸56分，也創隊史例行賽單場輸分最多紀錄，全場只拿77分，更創隊史單場得分新低紀錄，難怪他們在離場時，遭到全場芝加哥公牛狂噓，因為這真的輸到太難看了！

(中時電子報)

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