女兒吃飯尿座位！店員擦到一半 母笑：那是尿喔

2018年12月09日 11:29 中時電子報 黃眉青 /綜合報導 /綜合報導

教育失敗的開始？一名網友爆料，日前在某間壽司店吃飯，目擊一家四口吃飯，其中小女兒不小心尿在座位上，然而工作人員收拾殘局時，擦到一半女童母親才笑回「那是尿」，接著淡定繼續吃飯，一旁目擊的網友簡直氣炸。

「這家人沒水準到極點！」網友在《爆料公社》PO文，表示之前在壽司店用餐，看到一家四口吃飯，其中一名小妹妹先是在椅子上走來走去，接著突然尿在座位上。

原PO說，這對小孩來說是難免的，然而女童尿得滿座椅，爸爸帶她去廁所，而媽媽跟姐姐則是繼續吃，然後叫工作人員來收拾，工作人員擦到一半媽媽才笑笑的說「那是尿喔」，工作人員聽聞時沒有生氣，走進後台拿出手套繼續默默擦座位。

原PO忿忿不平地說，「要不是我小孩在旁邊，我真的要衝動了…」，最後工作人員很認真地把沙發擦完離開，但疑似沒有發現地板還有尿漬，沒有清理到，而爸爸和妹妹回來後腳踩著尿，妹妹之後又在椅子走來走去，原PO一看簡直快崩潰，大嘆「缺德啊！」

網友紛紛氣憤地大罵「穿得人模人樣的⋯怎麼⋯」、「完全不會尊重人 自私的一家人」、「最壞的身教！」、「好噁喔 怎有辦法讓別人來清自己小孩的尿，都不會不好意思嗎」、「什麼樣的人都有，難怪很多人要坐下吃飯前，會先擦擦椅子」、「就是有這種專門糟蹋服務業，沒水準的人」。

(中時電子報)