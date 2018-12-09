台北馬》差點打破全國紀錄 謝千鶴建議超爆笑

我國馬拉松女子好手謝千鶴(右)拿下本屆女子組全馬我國選手最佳成績。(黃世麒攝)

友善列印
中時電子報
/台北報導

台灣長跑好手謝千鶴今天（9日）在「2018台北馬拉松」女子全馬跑出2小時40分44秒，為台灣選手最佳，雖刷新自己的最佳成績，卻沒有達成破全國紀錄的目標，賽後她對賽道設計給出幽默建議，引發一陣哄堂大笑。

10公里就不行了！「台灣最速男」楊俊瀚對長跑卻步
讚雨中跑馬拉松很厲害！王維中也想嘗試

謝千鶴2016年首度參加台北馬拉松的女子全馬項目，跑出2小時43分25秒，刷新自己的個人最佳成績，今年她再度參與台北馬全馬賽事，以2小時40分44秒完賽，再度刷新自己的個人紀錄，不過距離2小時39分53秒的全國紀錄仍有51秒的些微差距。

「好可惜啊！」賽後謝千鶴笑著說，出發時以能破最佳紀錄的速度前進，覺得今天自己狀況不錯，或許有機會打破全國紀錄，「結果在最後體力透支時，賽道有2次上下橋的設計，結果差了全國紀錄50幾秒。」

至於今天困擾不少跑者的冰涼陰雨天氣，謝千鶴反而覺得相當舒適，「在南部訓練的時候中暑好幾次，今天台北下著毛毛雨、很涼快，跑起來很開心。」

雖然無緣打破全國紀錄，但能在台北馬拉松這個熟悉的「幸運賽道」奔馳，仍讓謝千鶴十分享受，「我很喜歡在台北跑，有很多認識我的人為我加油，還會遇到不少國內精英，在他們的領跑下，我才能跑出自己的最佳紀錄。這樣的好比賽需要大家的幫忙，謝謝台北市民的支持與協助，讓比賽可以順利完成。」

被問及對於今年台北馬的感想，謝千鶴對於賽道尾聲的坡度劇烈升降的麥帥橋及基隆路地下道印象深刻，她表示：「剛起跑時最愉快！我建議主辦單位路線設計可以把這兩座橋拿掉，這樣我就可以破全國紀錄了。」爆笑的建議引發全場大笑。

(中時電子報)

NBA》狂宰公牛56分！塞爾提克改… NBA》刻意放水？沃爾沒進球僅拿1…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。