台北馬》差點打破全國紀錄 謝千鶴建議超爆笑

2018年12月09日 11:33 中時電子報 鍾亞芳 /台北報導 /台北報導

台灣長跑好手謝千鶴今天（9日）在「2018台北馬拉松」女子全馬跑出2小時40分44秒，為台灣選手最佳，雖刷新自己的最佳成績，卻沒有達成破全國紀錄的目標，賽後她對賽道設計給出幽默建議，引發一陣哄堂大笑。

謝千鶴2016年首度參加台北馬拉松的女子全馬項目，跑出2小時43分25秒，刷新自己的個人最佳成績，今年她再度參與台北馬全馬賽事，以2小時40分44秒完賽，再度刷新自己的個人紀錄，不過距離2小時39分53秒的全國紀錄仍有51秒的些微差距。

「好可惜啊！」賽後謝千鶴笑著說，出發時以能破最佳紀錄的速度前進，覺得今天自己狀況不錯，或許有機會打破全國紀錄，「結果在最後體力透支時，賽道有2次上下橋的設計，結果差了全國紀錄50幾秒。」

至於今天困擾不少跑者的冰涼陰雨天氣，謝千鶴反而覺得相當舒適，「在南部訓練的時候中暑好幾次，今天台北下著毛毛雨、很涼快，跑起來很開心。」

雖然無緣打破全國紀錄，但能在台北馬拉松這個熟悉的「幸運賽道」奔馳，仍讓謝千鶴十分享受，「我很喜歡在台北跑，有很多認識我的人為我加油，還會遇到不少國內精英，在他們的領跑下，我才能跑出自己的最佳紀錄。這樣的好比賽需要大家的幫忙，謝謝台北市民的支持與協助，讓比賽可以順利完成。」

被問及對於今年台北馬的感想，謝千鶴對於賽道尾聲的坡度劇烈升降的麥帥橋及基隆路地下道印象深刻，她表示：「剛起跑時最愉快！我建議主辦單位路線設計可以把這兩座橋拿掉，這樣我就可以破全國紀錄了。」爆笑的建議引發全場大笑。

(中時電子報)