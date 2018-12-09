未來兩岸城市互動 侯友宜：我會袒開心胸

2018年12月09日 11:58 中時 呂妍庭

新北市長當選人侯友宜9日上午回到家鄉嘉義縣朴子市，受到鄉親熱情歡迎。（呂妍庭攝）

新北市長當選人侯友宜特別向朴子市長王如經致意。（呂妍庭攝）

新北市長當選人侯友宜9日上午回到家鄉嘉義縣朴子市，向配天宮媽祖參拜報告當選的好消息，面對媒體詢問小內閣如何布局？侯友宜賣關子，僅透露已大致思考完成，絕對是務實打拚的團隊，另面對藍營新首長紛紛向大陸伸出友善的手，侯友宜也說未來兩岸城市互動「我會袒開心胸」，讓兩岸交流更緊密。

侯友宜宣布投入新北市長選舉時，去年12月底曾回到配天宮向媽祖參拜，今當選後第一次回故鄉，向媽祖參拜成唯一公開行程，侯友宜說，他身為一個南部囝仔，北上打拚40年，這次能順利當選，是因為有媽祖的保祐和鄉親支持，讓他這個鄉下囝仔有機會服務替400萬市民服務，強調他會帶著大家滿滿的祝福，勇敢向前行，也一定會把市政做好。

侯友宜在配天宮董事長黃清田、朴子市長王如經、議員李國勝、朴子市長當選人吳品叡、太保市農會總幹事黃麗貞及配天宮董監事陪同下，一同向媽祖參拜，眾多鄉親得知侯市長回嘉，紛紛到配天宮爭睹侯友宜本人，爭相要求合照，就連侯友宜國中導師戴全明、國中同學、學弟也現身，現場開起小型同學會，人氣指數相當高。

侯友宜提到，他當警政署長時，兩岸共同打擊犯罪就十分緊密，未來對兩岸城市交流「我會袒開心胸」，希望雙方能更緊密交流，讓新北市愈來愈好，另人事布局過程要謹慎、務實，他已大致完成思考，強調團隊要有團隊精神，每個人適才適所一同為新北市服務，「絕對是市民的團隊」。

(中時 )

新北市長當選人侯友宜國中導師和學弟也到配天宮，現場開起小型同學會。（呂妍庭攝）