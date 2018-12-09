陸府建設力挺雲門舞集 響應藝文盛會

陸府生活美學教育基金會「一日美學老師」，引導學生參訪植深館的「與雲門有約」攝影展。（盧金足翻攝）

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陸府建設連續十年包場雲門表演，今年在台中國家歌劇院舉行，創下年度藝文盛會。（盧金足翻攝）

縱橫舞壇45年、享譽全球的雲門舞集創辦人林懷民，引退前的精彩回顧大作「林懷民舞作精選」成為藝文界年度盛事，甚至造成搶票風潮。由陸府建設包場演出的雲門陸府家族場盛況空前，不只陸府家族與同仁向舞壇大師致敬，還邀請4校學子共同見證藝文歷史。

林懷民在開演前感性致詞表示，這是陸府第十年包場觀賞雲門，舞碼雖有重複，卻有全新的感受。林懷民也趣稱「我最不喜歡看雲門，因為每一場演出排練，我看了幾百次、看了45年」，表演的舞者跳了幾十年，如果沒有以生命賦予舞蹈血肉的舞者，舞作是不存在的。

第十年舉辦雲門陸府家族專場的陸府建設，今年也在陸府植深館展出與「雲門有約」攝影展，將動態的舞作欣賞延伸到靜態的攝影欣賞，讓許多沒買到雲門票的民眾能有機會藉由攝影作品再次回顧雲門舞集的精彩畫面。

每年陸府建設都會邀請特別嘉賓欣賞雲門，今年力邀遠從宜蘭大同鄉不老部落的「原根職校」學生，這所全名為「不老部落原根團體實驗教育」的學校，為部落自辦的團體高中自學，老師來自全台各地從事電子、建築、設計、觀光的志工，讓部落青年學習知識技能、獲得高中職同等學歷。

陸府生活美學教育基金會為「原根職校」當起「一日美學老師」，安排30名原根師生參觀植深館的「與雲門有約」攝影展，介紹雲門舞作對美學、植深館空間設計的影響。

(中時 )

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