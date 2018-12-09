NBA》刻意放水？沃爾沒進球僅拿1分 巫師竟輸騎士

2018年12月09日 11:47 中時電子報 黃及人

看到巫師後衛沃爾如此誇張的低迷表現，不產生故意放水的聯想都很困難！前役才以個人因素缺陣的沃爾，9日重新歸隊，卻先發打了26分鐘，投5中0，僅靠罰球拿到1分，無論是單場沒進球或只拿1分，皆創例行賽個人生涯新低。

巫師竟遭東區墊底的騎士116比101擊潰，沃爾如此低迷，簡直在跟巫師高層高喊賣我一樣，畢竟沃爾本季場均21.3分、8.4助攻與3.5籃板，9日卻只拿到1分、6助攻與4籃板，就算賽後他突然說自己左腳跟受傷，也說不太過去。

畢竟沃爾目前身陷交易傳言，因為他先跟巫師總教練布魯克斯發生激烈口角，遭到球隊罰款收場，接著傳出他跟其他巫師隊友不和，讓他已被巫師擺上交易檯面，可惜他的天價續約內容，讓他交易可行性不高，也讓他陷入空前窘境。

趁機搶到本季第6勝的騎士，除了菜鳥後衛塞克斯頓攻下追平生涯最高29分，崔斯坦湯普生也有23分、19籃板及5助攻，騎士更在比賽期間歡迎戴拉維多瓦的重新歸隊，他在先前騎士與公鹿交易當中，宣告重返前東家騎士懷抱。

(中時電子報)