影》揭秘！陳莉蓮冠夫姓接掌裕隆 為何市場漲聲雷動？

2018年12月09日 12:07 中時電子報 徐秀娥 /綜合報導 /綜合報導

圖為2017年裕隆集團董事長嚴凱泰夫人陳莉蓮（左起) 總經理陳國榮（中）嚴凱泰（右）合影。(資料照片 陳怡誠攝)

震驚各界！裕隆董座嚴凱泰逝世，享年54歲。(中天新聞提供)

裕隆集團董事長兼執行長嚴凱泰罹癌辭世，遺孀陳莉蓮冠夫姓出掌3000億資產，意外的是，裕隆集團股價連漲數日，顯見投資人對她極具信心。熟悉裕隆集團的人士表示，籃球員出身的她球風剽悍，外界相信她能將「精準判斷、迅速執行」球風運用在企業上，帶領裕隆集團往前衝刺。

中央社報導，嚴陳莉蓮原為裕隆旗下台元女籃隊長，於1991年與嚴凱泰步入禮堂，嚴凱泰當時對嚴陳莉蓮說，他對妻子只有一個要求，「母親是我生命中最重要的人，所以一定要對我母親好。」嚴陳莉蓮不負先生期待，深得婆婆吳舜文歡心，並且謹守本分，把家庭守護得很好。

裕隆內部人說，比起有點拘謹的嚴凱泰，嚴陳莉蓮是個溫暖的人，常在嚴肅的場合擔任潤滑劑。每年裕隆的集團尾牙，她總是炒熱氣氛的那個人，或當年納智捷旗下休旅車U6上市前召開內部品質會議，她出入張羅飲料、點心，緩和不少緊繃氣氛。

不過，嚴陳莉蓮在集團並非全無角色。她陸續擔任裕隆、中華車、裕日車董事，兼任裕隆籃球隊的董事長。她是個很稱職的董事，但因出身球員而對籃球隊著力較深。另外，常陪伴嚴凱泰參與集團決策小組的她，雖非5人決策小組成員，卻常給予丈夫建議做出決策。不僅如此，她與決策小組成員情誼深厚宛如兄妹，比起嚴凱泰，她多了一份家人般的關心與關懷，更能凝聚人心。

原先外界擔心，嚴陳莉蓮過去未浮上檯面，一時要接下年營業額超過新台幣3000億元的跨國集團，產業橫跨汽車、紡織、金融、科技等，擔子過於沈重。

內部人認為，嚴陳莉蓮在夫婿驟逝後，主動冠上夫姓，顯示對於自己的角色轉換已有相當認知，加上把過去在球場上「精準判斷、迅速執行」的球風運用在企業經營上，也讓嚴陳莉蓮在接班之路上，有決策小組支持她繼承夫志，繼續前進的動力。

(中時電子報)