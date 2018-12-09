《翻爆旺美食》美食不吃怎麼行 犯規雞肉飯哩賣造

2018年12月09日 12:00 中時電子報 綜合報導

◎雞肉飯也北漂 肉伯賣進信義區

飄香超過30年的「肉伯火雞肉飯」，挑選40斤重的台灣本土火雞，用熱水悶煮，沒有添加調味料，把雞汁的精華都鎖在肉裡面，雞大骨則用來熬煮滷汁，淋在白飯及火雞肉片上，吃起來鹹香不油膩。

◎三重私房好料 銅板美食等你嘗

位在三重五華街的「好吃雞肉飯」店面外觀不明顯，卻是三重在地人才知道的經典美食，粒粒分明的白飯淋上雞油再加上特調醬油膏，口感微甜不油膩，吃飯時間總是有許多覓食人潮，是三重蘆洲一帶相當值得推薦的在地平價美食。

◎午晚餐好選擇 台元科技人激推

火雞肉飯到哪吃？大家第1印象就是嘉義市，而目前已有部分連鎖業者已北移擴大版圖，另也有「北漂」餐飲廚師在北部創立門號，但雞肉飯大多還是嘉義的天下，要在北部找到好吃雞肉飯還得多尋覓、勇於多嘗試才能找到出眾的雞肉飯。

◎半暝也吃的到 雞肉飯超狂營業

位在台中市西屯區黎明路上的「宏佳火雞肉飯」，用的是一隻重達20斤的大火雞，火雞肉絲加上油蔥酥及雞汁淋在香Q的白飯上，好吃到連食量小的女生，都可以胃口大開，吃下大碗的火雞肉飯，最特別的是24小時營業，又臨近台灣大道的高速公路交流道，很多夜貓族想吃宵夜，常常指定這家深夜美食。

◎家鄉味帶著走 擄獲台南人37年

台南市中西區忠義路上的肉伯火雞肉飯，老闆廖守芳是嘉義人，37年前舉家搬到台南，把家鄉味帶到台南，賣起火雞肉飯，獨特的醬汁淋在白米飯上，鎖住老顧客的胃，現在反成為台南知名老店。

◎最強街頭小吃 王義雞肉飯尚讚

國民市場裡的王義雞肉飯是美食部落客極力推薦的美味，每到用餐時刻排隊人潮絡繹不絕，平實價格就能飽餐一頓，鮮美滋味深深抓住饕客的心，在北高雄開了文信路分店後，老顧客們不用南北奔波，就能吃到鮮美迷人的雞肉飯。

(中時電子報)