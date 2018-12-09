促轉會第二波除罪儀式 泰雅族儀式尋和解

2018年12月09日 12:12 中時 陳建瑜 、 鄧博仁

今年適逢世界人權宣言發佈70週年，為紀念此意義重的日子，文化部、國家人權博物館、促進轉型正義委員會9日於白色恐怖景美紀念園區舉辦「平復司法不法之第二波刑事有罪判決撤銷公告儀式暨2018年世界人權日紀念活動」。副總統陳建仁出席剪斷象徵受難者的鐵蒺藜。（鄧博仁攝）

促轉會與國家人權博物館今舉行「平復司法不公：第二波刑事有罪判決撤銷公告」儀式，註銷1505位過去被判刑事紀錄的受難者，其中27名政治受難者具原住民身份，活動特別以寓意「追求真相」的泰雅族「Sbalay」精神儀式，象徵解決衝突，尋求和解。

民進黨主席人選未定，文化部長鄭麗君被點名人選之一，不過，今在新店景美人權園區舉辦儀式活動中，鄭麗君並未出席，由文化部次長丁曉菁代表出席。而曾出席第一波撤銷儀式的蔡英文總統也由副總統陳建仁代表致詞。

促轉會日前已公告第二波撤銷刑事判決的受難者，共有1505位，其中1500人是依據《二二八事件處理及賠償條例》、《戒嚴時期不當叛亂暨匪諜審判案件補償條例》、《戒嚴時期人民受損權利回復條例》獲賠償或補償的政治受難者。較特別的是另5位，過去並未受賠償或補償，因此促轉依《促轉條例》職調查開會後，認定應予除罪。

此次撤銷刑事有罪判決的名單中，有27位受難者具原住民身份，包括泰雅族政治受難者林昭明、邱致明、藍明谷、藍張阿冬等。邱致明妻高白蘭是湯守仁叛亂中被槍決的受難者高澤照之女，高白蘭親自述說其父親的痛苦遭遇。

藍明谷、藍張阿冬之女藍芸若表示，她44歲前活在父親是匪諜的陰影中，直到文史工作者訪問母親後，才得知父親因見228事件時，國民黨殘殺無辜百姓，因而投向共產黨，在光明報上批判蔣家及國民黨而受難，從此她的意識型態起了180度轉變。

藍明谷1951年因涉入基隆市工委鍾浩東等案遭判死刑敲覺，藍張阿冬則因「協助逃亡、知情不報」被送至綠島感訓一年，直至返回家中才知其丈夫已遭槍決。

藍芸若說，如今已不在因父親是「匪諜」而自卑，但也不認同父親當年效力的那個黨（中共），不認同中國對台灣的打壓，並在最後喊「台灣加油」。

典禮特別安排泰雅族「Sbalay」儀式，邀請曾獲文化部頒贈「人間國寶」證書的88歲長老林明福以古調吟唱，象徵得知真相後，才能撫平傷痛、真正和解。儀式結束後，由陳建仁代表政府剪斷鐵蒺藜，展開佈滿1505位受難者名字的書卷，象徵宣告抹除受難者不法判決。

楊翠強調，促轉會會將審理的判決理由書公布給社會大眾，讓外界審視促轉會審理是否合適，並開啟民主社會多方向的討論。

(中時 )