超級食物青花菜 這樣煮抗癌功效高3倍

2018年12月09日 12:05 中時電子報 戴安瑋

裕隆集團董事長兼執行長嚴凱泰、藝人安迪罹食道癌等人過世，讓人聞癌變色，坊間也出現各種防癌抗癌祕方，臉書《韋恩的食農生活》指出，最近盛產的高麗菜與青花菜都是抗癌的最佳超級食物，尤其是青花菜更是厲害，但一定要切一切、再快速煮熟，功效比生的青花菜高3倍以上。

台灣大學生物科學系畢業的韋恩，在其臉書《韋恩的食農生活》發文表示，高麗菜、蘿蔔、青花菜、花椰菜、芝麻菜等等都屬於十字花科家族，十字花科蔬菜對人的健康非常好，國外很多人譽為超級食物，尤其是青花菜，因為含有異硫氰酸鹽類的成分，又是家族中抗癌佼佼者。

他說，十字花科蔬菜共同含有一種優秀化合物硫配糖體（Glucosinolates），是抗癌明星，但硫配糖體本身沒有任何功效活性的，須利用蔬菜本身酵素，經過一連串水解反應後，才會生成一系列產物如芥蘭素（indole-3-carbinol，I3C）、異硫氰酸鹽（isothiocyanates）、硫蘿蔔素(Sulporaphane）等功效分子，對人體才具有功用。

他強調，由於硫配糖體與酵素存在蔬菜的不同部位之中，平常互不來往、相安無事，只有在經過切碎、煮熟，細胞遭到破壞之後，兩者才會相遇，進而反應出前述眾多對人體有益的分子。實驗已經證明青花菜在煮熟後，抗氧化力可是生的青花菜的3倍以上。所以，韋恩提醒，要達到最佳功效，還是切一切、再快速煮熟來吃最好了。

(中時電子報)