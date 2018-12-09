恭喜！46歲顏嘉樂順產龍鳳胎 爸爸狄志杰又笑又哭

2018年12月09日 12:19 中時 林淑娟

狄志杰與爸爸伊永仁（左）、醫師蕭勝文（右）。（爾傑提供）

46歲的顏嘉樂與狄志杰（本名伊適傑）結婚4年終於如願喜迎龍鳳雙胞胎！這對小姊弟「伊姐」「伊哥」，8日傍晚在一家人的期待下順利出生。全程陪產的狄志杰說，自己和老婆顏嘉樂在產房都哭慘了，「我終於體會到何謂笑到合不攏嘴，我腦袋一片空白，一直傻笑到口水快流下來，但又忍不住邊笑邊哭！」

被問雙胞胎究竟是「姊弟」還是「兄妹」時，狄志杰說，其實是姊姊先出來，但弟弟先剪臍帶，他說這是因為他們遇到的台北長庚蕭勝文醫師真的是最有溫度的婦產科醫師，之前產檢過程中就曾聽他們說「如果是哥哥、再妹妹更好」，於是雖然是女兒先出來，但醫生先幫兒子剪臍帶，當他們問說是姊弟或兄妹時，醫生貼心地說「隨便你們認定」。

狄志杰的爸爸伊永仁也曾是警界高層，狄志杰說，爸爸雖然戴著口罩，但知道他也一直開心在笑，一直忍不住驚呼「哇」，當把嬰兒抱出來時，爸爸就直接猛誇：「女生好漂亮喔！」狄志杰也接話：「對啊，女生好漂亮！」一旁的護士忍不住開玩笑說：「偏心已經開始囉！」

狄志杰說，很感謝老婆懷孕生產這麼辛苦，幸好顏嘉樂雖是高齡產婦，但整個懷孕過程都很順利，手腳沒有水腫，體重只多11公斤且幾乎全重在孩子身上，女兒和兒子分別約2600、2200公克。由於顏嘉樂希望自己帶小孩，所以他除了會讓老婆先在醫院住一周，之後會轉往士林的福臨月子中心住40天再回家，「怕她一下子忙不過來，會有產後憂鬱，而且生雙胞胎更辛苦，月子要做久一點，好好調養」。他為了專心陪產，手上的戲約都刻意提早拍完或往後挪，「不想放她一個人，就算我也只是手忙腳亂，但兩個人一起手忙腳亂，總比一個人無助好」！

顏嘉樂因為剛生產完，昨晚宮縮很痛，他陪著老婆講話轉移注意力，聊到睡前，他突然跟老婆說：「好不真實喔！到這一刻還覺得好像在夢裡！」老婆也對他說：「原來不是只有我有這種感覺！恭喜你，伊爸爸！」他也對老婆說：「恭喜妳，伊媽媽！」而兩人對寶寶說的第一句話，也巧合都是：「謝謝你們來當我們的寶寶！」說著說著，狄志杰又感性哭了。

就連為寶寶取伊哥、伊姐小名也別具心思，狄志杰說，雙胞胎永遠為了一分鐘、兩分鐘爭大小，希望他們不要爭，就算女兒小，兒子也要叫「伊姐」，反之亦然，就算兒子較小，女兒也要叫他「伊哥」，不用分大小。

(中時 )