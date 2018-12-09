台電指核一乾貯水保安全無虞 新北：說法自相矛盾

台電日前因核一廠乾貯場水保未按圖施工，自行變更工項，遭新北市府裁罰6萬元。（新北市農業局提供）

友善列印
中時

台電日前因核一廠乾貯場水保未按圖施工，自行變更工項，遭新北市府裁罰6萬元，事後台電認為裁罰程序不符規定，且工程整體安全並無影響。新北市府表示，台電當初聲稱是為了提升結構安全才增加地錨數，可見邊坡安全並非是無疑慮的，台電說法自相矛盾。

台電日前針對遭新北市府裁罰一事回應，尊重新北市府裁量，但裁罰針對程序不符規定，核一廠乾貯設施水保工程原估算施作的預力地錨數量為316根，施工時為配合現場實際地形並提升結構安全，增加14根數量至330根，因屬於法規容許20％差異範圍內，故未辦理設計變更，核一乾貯設施也經過原能會審查通過，證明安全無虞。

新北市農業局長李玟表示，台電違法未按圖施作核一乾貯水保設施，自行變更工項，被新北市主動查獲，罰鍰6萬元，台電提到是因「為提升結構安全」才增加地錨支數，可見本案邊坡安全並非是無疑慮的，台電說法自相矛盾。

李玟批評，台電在事發後未見任何檢討改進作為，還拿原能會已核准來辯解，原能會都已明確表態「尊重新北市政府水保專業」，真是不改進，又不用功。

此外，台電對於新北市農業局的「侵蝕範圍低估、岩石強度高估、邊坡穩定微型樁強度高估、地下水壓力低估」4點審查意見也不理不睬、不願修正，重複提送未修正的計畫13次，漠視核能安全。

李玟強調，誠懇呼籲台電，為了核能安全，請秉持台電早年光榮的歷史，珍惜全民理性討論核安的機會，儘速完成水保修正，重建台電歷史優良的信譽，讓民眾信賴。

(中時 )

促轉會第二波除罪儀式 泰雅族儀… 韓國瑜16字勉勵語 竟讓網友吵翻…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。