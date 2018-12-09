台電指核一乾貯水保安全無虞 新北：說法自相矛盾

2018年12月09日 12:26 中時 譚宇哲

台電日前因核一廠乾貯場水保未按圖施工，自行變更工項，遭新北市府裁罰6萬元，事後台電認為裁罰程序不符規定，且工程整體安全並無影響。新北市府表示，台電當初聲稱是為了提升結構安全才增加地錨數，可見邊坡安全並非是無疑慮的，台電說法自相矛盾。

台電日前針對遭新北市府裁罰一事回應，尊重新北市府裁量，但裁罰針對程序不符規定，核一廠乾貯設施水保工程原估算施作的預力地錨數量為316根，施工時為配合現場實際地形並提升結構安全，增加14根數量至330根，因屬於法規容許20％差異範圍內，故未辦理設計變更，核一乾貯設施也經過原能會審查通過，證明安全無虞。

新北市農業局長李玟表示，台電違法未按圖施作核一乾貯水保設施，自行變更工項，被新北市主動查獲，罰鍰6萬元，台電提到是因「為提升結構安全」才增加地錨支數，可見本案邊坡安全並非是無疑慮的，台電說法自相矛盾。

李玟批評，台電在事發後未見任何檢討改進作為，還拿原能會已核准來辯解，原能會都已明確表態「尊重新北市政府水保專業」，真是不改進，又不用功。

此外，台電對於新北市農業局的「侵蝕範圍低估、岩石強度高估、邊坡穩定微型樁強度高估、地下水壓力低估」4點審查意見也不理不睬、不願修正，重複提送未修正的計畫13次，漠視核能安全。

李玟強調，誠懇呼籲台電，為了核能安全，請秉持台電早年光榮的歷史，珍惜全民理性討論核安的機會，儘速完成水保修正，重建台電歷史優良的信譽，讓民眾信賴。

(中時 )