孟晚舟被抓 陸官媒齊發聲：立即放人否則後果自負

2018年12月09日 12:39 中時 楊家鑫

大陸華為財務長孟晚舟在加拿大被捕，引起全球關注。當地法院日前在保釋聽證會上未做出裁決，將於10日繼續進行。大陸官媒9日齊發聲，新華社批評，加拿大的做法，性質極其惡劣，是對中加關係的嚴重損害。奉勸加方立即釋放被拘押人員，「否則必將造成嚴重後果，加方要為此承擔全部責任。」；《人民日報》評論稱，「中方不會惹事，但是也決不怕事，誰也不要小看中國的信心、意志和實力。加方只有糾正錯誤，給中國人民一個應有的交代，才能避免為此付出沉重的代價。」

大陸新華社9日發表「中國公民合法權益不容侵犯」評論指出，從法律上講，孟晚舟並未違反加拿大法律，加方卻偏聽偏信美國一面之詞，在孟晚舟轉機之時抓人，于法于理於情不容。眾所周知，美方一貫讓其國內法淩駕於國際法之上，「長臂管轄」的霸道行徑早已為國際社會所詬病。但加拿大卻置國際規則於不顧，唯美國馬首是瞻，為美國的霸道做法埋單。

評論稱，「加拿大是常把人權放在嘴邊的國家，但在孟晚舟事件中，不分青紅皂白就抓人，將過境轉機的中國公民拘押，嚴重侵犯中國公民的合法、正當權益。」

評論強調，加拿大的做法於法不顧，於理不合，於情不容，性質極其惡劣，是對中加關係的嚴重損害。奉勸加方不要執迷不悟，立即釋放被拘押人員，切實保障當事人的合法、正當權益。否則，必將造成嚴重後果，加方要為此承擔全部責任。

《人民日報》則評論稱，加國警方竟然在未經審判定罪的情況下，完全無視法的精神，作出有罪推定選擇，給當事人戴上手銬、腳鐐。「無端把一位中國公民作為重刑犯人對待，粗暴踐踏其基本人權，侮辱其人格尊嚴，這哪裡是一個文明國度所應有的做法？怎能不讓人們感到義憤？」

評論強調，「中方不會惹事，但是也決不怕事，誰也不要小看中國的信心、意志和實力。加拿大方面只有糾正錯誤，立即停止侵犯中國公民合法、正當權益，給中國人民一個應有的交代，才能避免為此付出沉重的代價。」

(中時 )