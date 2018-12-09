表揚不老志工 林漢生夫妻兼5志工分身跨全台

2018年12月09日 12:24 中時 高彥哲

農業局長李玟與績優志工家庭林漢生先生及吳美芳女士合影。（高彥哲翻攝）

農業局長李玟與金志獎績優志工鄭義雄先生合影。（高彥哲翻攝）

又到了12月歲末感恩的季節，新北市政府農業局舉辦志工大會暨表揚大會，感謝所屬志工們這一年來無私無悔的奉獻與熱心公益。目前農業局所屬及備案的志工共計20隊，總人數達803人，致力於將人力資源做最有效的運用，以發揮志願服務美德，特頒感謝獎座以玆表揚優秀的志工團隊。

今年獲頒新北市政府第八屆金志獎-績優志工鄭義雄先生，擔任志工16年來，服勤時數超過2,000小時，不僅擁有自然生態保育的專業知識，也橫跨漁業觀光的領域，擔任漁管處淡水漁人碼頭志工隊的隊長，對於生態保育工作保有熱情活力，積極參與專業培訓課程及生態導覽解說的服務工作。

另外，不老志工夫妻，林漢生先生與吳美芳女士榮獲績優志工家庭殊榮，除了參與農業局生態導志工外，服務的足跡踏遍新北市轄內北觀處、東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處與陽明山國家公園，更跨海遠征馬祖國家風景區莒光管理站擔任導覽解說工作。

「自然生態保育團隊」及「淡水漁人碼頭志工團隊」自成軍以來，竭力協助推動各項生態保育計畫，如植樹、清除外來種小花蔓澤蘭、八里挖子尾自然生態導覽、綠色生活館服務、淡水漁人碼頭導覽及新北漁業相關活動；「動物之家清潔餵養志工團隊」協助提昇對收容動物的照護、清潔及餵養、提高流浪動物認領養率；「公園及護樹志工隊」協助推廣綠美化，提昇公園品質，協助樹木修剪認證學科訓練等。

104年起推動「農業志工團隊」，由新北市所轄農漁會成立志工隊，結合社會熱心公益人士，積極參與農漁業服務，協助農漁業產業文化活動、導覽服務，推展農漁村老人福利、高齡者健康生活諮詢、健康休閒活動、推展農事、四健、家政及農漁業等推廣活動。有了志工們無私無悔的協助，讓農業局各項推廣業務進行順利，同時也獲得市民朋友的掌聲，讓大家感受到有您真好！

農業局表示，各團隊志工的年齡集中於50歲至65歲之間，透過志願服務貢獻個人專業及所長，以達豐富銀髮族生活及提昇公共服務品質的雙贏目標，因志工們的熱心參與，而提供更多寶貴的意見回饋給農業局或農民，也因實際行動的志願服務獲得快樂與成就，在「施比受更有福」中領略到服務的精神、真諦及創造生命的價值，未來更歡迎更多青年志工加入。

(中時 )