韓國瑜16字勉勵語 竟讓網友吵翻天！

2018年12月09日 12:16 中時電子報 謝雅柔 ／綜合報導 ／綜合報導

準高雄巿長韓國瑜8日參加高雄科技大學3校合併後首次校慶，勉勵學生「立足台灣、胸懷中國、放眼世界、征服宇宙」，隨時做好準備，增強國際移動的能力。然而，這16字被轉貼後卻意外讓網友吵翻天。

韓國瑜昨天表示，在這個難得的場子要告訴學生，「你們的胸懷、心理要有所準備，要不停地警惕自己」，他很久以前在雲林學校曾講過4句話，到現在還是覺得非常重要，就是「立足台灣、胸懷中國、放眼世界、征服宇宙」。他也勉勵學生，未來的挑戰會從四面八方來，隨時要做好準備，特別是要有國際移動的能力。

然而，「立足台灣、胸懷中國、放眼世界、征服宇宙」這16字卻引來網友爭論。有些網友認為「這種直銷性的煽動言語最好可以收一下了」、「不愧是直銷業」、「韓式狂言！繼續狂吧！」、「飛向宇宙 浩瀚無垠」。

也有網友表示「這篇沒什麼能夠崩潰的吧 這樣也要罵」、「韓市長的格局及遠見…是為高雄人民謀福利，就是要翻轉高雄」、「韓國瑜市長的志氣大，高雄市要靠韓市長來幫忙找出路拚經濟」、「態度決定高度，格局決定結局」、「講得太棒了」、「聽到韓市長的談話，就讓人感到很振奮」、「跟大學生演講，這高度是可以的，又不是在造勢場合！」、「如果他是對高雄市民講那當然很怪，可是他是對學生講我覺得一點問題也沒有啊」。

不過這句話其實是維多利亞雙語學校校訓，該校由韓國瑜與妻子李佳芬共同創辦，韓國瑜8年前也曾以維多利亞雙語學校創辦人身分在畢業典禮上致詞講過這句話，並表示這口氣很大，但想像有多遙遠，抱負就能施展多遠，當初設計這個校訓是知道未來的世界無遠弗屆、是巨大無比且浩瀚的，希望他們有這個心胸。

(中時電子報)