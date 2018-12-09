綠營要崩潰了！柯P竟邀韓國瑜出席雙城論壇

2018年12月09日 12:24 中時電子報 李俊毅 /綜合報導、影音/ 杜宇喬 /綜合報導、影音/

北柯南韓大合體？ 柯：將邀韓參加雙城論壇

台北-上海雙城論壇本月20日將在台北登場，大陸上海市台辦主任李文輝今天將來台處理前置事宜。台北市長柯文哲今上午受訪時說，將詢問準高雄市長韓國瑜是否有空和意願出席雙城論壇，柯文哲說，「我們會邀請他」。

柯文哲今出席台北馬拉松活動後受訪表示，他明天會在台北市政府和李文輝見面。李文輝與上海市台灣事務辦公室副主任李驍東等8名陸方官員，預定今(8日)到11日來台處理雙城論壇前置事宜。

柯說，他一開始就定調雙城論壇就是雙城論壇，今年論壇將延續過去基礎，會照往年慣例，先讓大家有信任與善意的交流，這個先建立比較重要。柯文哲說，台灣常常被「九二共識」、「兩岸一家親」這種標籤限制住，標籤政治是台灣政治上很大的問題，「我倒覺得重點不在標籤，重點在內容」。

在場媒體詢問，這次論壇是否有「通關密語？」。對此，柯文哲他強調，通關密語就是「互相認識、互相了解、互相尊重、互相合作、互相諒解」。彼此若沒有善意跟信任，那個標籤還是沒有用。

對此，網友紛紛留言表示，「抓到了，南北市長大串聯，就這麼簡單」、「綠腦崩潰」、「北柯南韓結盟 未來台灣希望」、「邀韓可以製造很大的新聞版面，柯韓雙贏」、「務實的作法啊」、「希望韓總去，拜託拜託」、「台獨恨的牙癢癢」、「綠營又要崩潰一遍了」、「DPP要打白皮紅骨了嗎」。

(中時電子報)