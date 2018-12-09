北市立委補選 美麗島民調：何志偉遙遙領先

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即將在明年1月27日進行的台北市立委補選，被外界視為民進黨修補與柯文哲關係的重要指標。美麗島電子報董事長吳子嘉指出，若鎖定民進黨內可能或已經表態的選將來看，目前支持度是由何志偉大幅領先，支持度達到22.1%，其次依序為顏若芳14.2%、梁文傑9.6%、王威中7.8%；而且，即便是在2018選舉時支持柯文哲的選民當中，也是由何志偉居於領先，顯示未來民進黨若想在這一席與柯文哲合作，甚至是禮讓，黨內勢必將出現一定程度的反彈。

吳子嘉說，姚文智請辭立委並退出政壇後，空出的台北市第二選區立委懸缺，因位處北市綠營票倉，民進黨要想搶下這一席難度並不高。但如今，在柯文哲也有意在當地搶下柯家軍第一席立委的情況下，民進黨代理主席林右昌日前特別公開強調，雖然不排除徵召提名黨外人士，但條件是一定要在徵召時加入民進黨。因此，微妙的白綠競合關係，讓這場補選引起全國矚目。

吳子嘉表示，由於柯文哲陣營仍未敲定人選，因此，美麗島電子報針對目前民進黨內有可能或已經表態的人選進行支持度調查。

吳子嘉說，當民眾被問到「請問，在您選區的立委已經辭職而且下個月要補選，如果以下4位參加立委補選，您可能會投給誰？」結果顯示，何志偉以22.1%的支持度，領先顏若芳的14.2%、梁文傑的9.6%、王威中的7.8%。另有4.6%投其他黨/候選人，30.7%未明確回答。

若以「政治立場」交叉分析，會發現無論泛藍、泛綠或中立/看人不看黨的選民，支持度都是由何志偉領先。其中，在泛綠選民部分，有32.1%支持何志偉、18.4%支持梁文傑、17.8%支持顏若芳、9.5%支持王威中。

若再以「市長選舉支持對象」交叉分析，會發現在2018選舉時支持「姚文智」的選民，有36.7%支持何志偉，比第二名顏若芳的21.7%，足足多了15個百分點；至於梁文傑、王威中則分別取得14.6%、6.5%挺姚民眾的支持。

同時，在2018選舉時支持「柯文哲」的選民當中，有23.6%支持何志偉、18.3%支持顏若芳、15.1%支持梁文傑、10.4%支持王威中。

吳子嘉強調，特別的是，儘管王威中過去被視為「友柯議員」，但從這次民調卻發現，挺柯民眾僅有10.4%支持王威中，比例之低確實超乎預期，而這或許也就是王威中爭取連任議員失敗的關鍵原因吧。因為，友柯的他一方面沒能獲得深綠選民的信任，另方面卻也沒能拿到淺綠挺柯選民的支持。

他表示，無論如何，從民調數據來看，都清楚顯示出何志偉在各類族群的支持度，都是穩居領先優勢。未來，即便民進黨在綠白合作的默契下有意禮讓柯家軍，都很難忽視這位擁有紮實民氣的年輕世代。

本次民調是在2018年12月6日至12月7日進行，成功訪問1074人，在信賴水準95％的情況下，抽樣誤差最大值為正負3.0％。

(中時 )

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