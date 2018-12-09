雙城論壇「會前會」 上海市台辦7人踩線團抵台

2018年12月09日 12:43 中時 吳堂靖 、 王英豪 、影音編輯／ 張沛歆 、影音編輯／

雙城論壇台北–上海雙城論壇將於20日登場，上海市台辦主任李文輝（圖）等7位官員今飛抵台灣，展開3天2夜「會前會」。李文輝受訪表示，主要來跟北市府交流雙城論壇的具體內容，雙城內容安排甚麼就談甚麼，踩線團行程就是看安排的一些場所。（王英豪攝）

台北–上海雙城論壇將於20日登場，上海市台辦主任李文輝、副主任李驍東等7位官員今飛抵台灣，展開3天2夜「會前會」，因班機延遲直至中午12點才到達。李文輝受訪表示，主要來跟北市府交流雙城論壇的具體內容，雙城內容安排甚麼就談甚麼，踩線團行程就是看安排的一些場所。

雙城論壇台北–上海雙城論壇將於20日登場，上海市台辦主任李文輝（圖）等7位官員今飛抵台灣，展開3天2夜「會前會」。李文輝受訪表示，主要來跟北市府交流雙城論壇的具體內容，雙城內容安排甚麼就談甚麼，踩線團行程就是看安排的一些場所。（王英豪攝）

北市府大陸工作小組執行祕書饒慶鈺今也出席接待，她表示，這次最主要會有依照循環經濟及柯市長幾個重要的市政政策，包括西區翻轉、公共住宅、環保、市場改建等，都是踩線團會參訪的行程，這次踩線團出席成員將由台辦主任李文輝、副主任李驍東等7人參與。

至於踩線團三天兩夜的行程，饒慶鈺則低調表示，詳細行程就不做報告，都有做妥善的安排。據了解，上海代表團預計周一上午與市長柯文哲碰面。

另外，外界關注20日雙城論壇的大陸出席代表層級，饒慶鈺僅表示，這個貴賓代表的部分，目前還沒有確認，這也是我們希望能夠盡快確認的。

(中時 )