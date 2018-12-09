韓國瑜曾給柯P四大建議 網驚：理想始終如一

2018年12月09日 12:42 中時電子報 莊楚雯

準高雄市長韓國瑜對高雄願景一直都是發大財、雙語教育以及醫療觀光，想為復興高雄經濟、帶來觀光人潮賺大錢，走向國際。其實韓國瑜早在選高市長以前，就已經和柯文哲提4大建議，與現今的想法不謀而合，讓網友驚嚇「韓國瑜真的很執著要做這幾項啊。」

早在韓國瑜擔任北農總經理，被民進黨逼下台時，柯文哲就有延攬韓進市府的想法，網友在PTT上PO出一篇文章，表示柯P很佩服韓總在北農的成績，想邀請他進市府團隊，與韓談了有7次左右，一開始韓也很有意願，想為北市市民服務，也和柯P提了不少建議。

「1.99%興利，1%除弊，提供市民最好的服務。

2.台北實施雙語教育，興建護士學校。

3.松山機場大量使用。

4.提供最好的癌症治療和觀光。」

仔細一看，這些建議不就現在的高雄政見？讓網友們感嘆「韓國瑜是不是想做的就這些啊！快笑死XD」、「韓一直想要台灣變成雙語國家，讓台灣真正走出國際」、「他眼中的島國發展就是人進貨出」、「韓總的理想真的是一路走來始終如一」。

而也有人表示，「他如果當顧問，就不會有韓流了，這是天意」、「去高雄比較好，在北市府有點大材小用」、「回過頭想，如果真的是其邁當選，想到還會心頭一震」。

(中時電子報)