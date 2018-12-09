以為被通緝！　心虛毒蟲狂飆數十公里遭開20張罰單

2018年12月09日 12:45 中時 張穎齊

基隆市1名林姓男子（34歲）有毒品前科，5日凌晨4時許開車行經八堵路、國安路口時，看見有員警靠近，突然心虛，立馬上國道往台北木柵方向，狂飆數十公里，警方見有異狀緊追不捨，林男最後在繞回基隆時被逮，無奈表示「以為自己被通緝！」警方見林無照、逆向行駛、闖紅燈，連開20張罰單，故需繳交4萬元。

基隆市警察局第三分局八堵所巡邏警網警員羅晉鴻、林政佑， 5日凌晨4時許，行經轄內八堵路、國安路口時，發現林男駕駛的自小客車停在等紅燈時，越過停等線，因地處交通要道，為維護用路人安全，員警欲提醒該駕駛，示意林男靠邊停車。

豈料，林男卻突加速離去，將車開往人煙稀少的月眉路，過程中連闖5個紅燈，繞行基隆市仁一路市區，見警方緊緊尾隨後，又駕車上國道1號直奔台北市木柵一帶，見逃逸數十公里仍躲不過警方追緝時，最後行駛台62線上繞回基隆市，路上車流稍多，遭警方攔下，過程長達近1小時。

「以為自己是通緝犯！」林男遭逮後，吞吞吐吐地表示。然而經警方一查之下，發現林男僅是行方不明的毒品調驗人口，未遭到檢方或院方通緝，盤查身分後，依其違規事實開出20張罰單，當中包含無照駕駛、逆向行駛、闖紅燈等，罰緩金額約新台幣4萬元。

基隆市警察局第三分局呼籲，「安居緝毒」為警方現階段重點任務，在安全尾隨前提下，絕不縱容任何一個毒犯，「毒品引進門，全家進鬼門」，切勿以身試法，遇警盤查切勿驚慌逃串，以維護共同用路人之權利。

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(中時 )