林依晨揪姐妹淘遊溫哥華 挑戰世界最高「人行吊橋」

林依晨（左）與姐妹淘一起到溫哥華大玩10日放鬆之旅。（圖／翻攝自林依晨臉書）

友善列印
中時電子報
／台北報導

「偶像劇天后」林依晨近期趁著工作空檔與友人到溫哥華自助旅行，同行友人安排不少觀光客必訪景點，像是史丹利公園騎單車、Aurora Christmas market耶誕市集、格蘭佛島逛藝廊、煤氣鎮看蒸氣鐘等。剛拿到潛水執照的她，再度去挑戰自我，到了「卡佩蘭奴吊橋公園」，這座號稱是全世界最高、最長的人行吊橋，成功挑戰了六個主題區並獲得「I made it」證書，讓人驚嘆她的勇敢活力。

林依晨挑戰「卡佩蘭奴吊橋公園」拿下六個挑戰區的證書。（圖／周子娛樂提供）

林依晨特別分享這趟旅行買了個很特別的紀念品「手工掃帚」。一走進店裡就聞到一股清新的麥香，四面牆上掛滿了各式各樣、獨一無二的手工掃帚，林依晨興奮的說：「其實掃帚象徵把厄運掃走，迎接幸運的意思，除了實用外擺著也好好看，我就忍不住買了一把回家！」友人開玩笑的說：「你是想要當哈利波特嗎？」林依晨馬上擺起騎掃帚的姿勢拍照留念。

林依晨買了一支「手工掃帚」朋友笑她是想當哈利波特嗎？（圖／周子娛樂提供）

林依晨說：「溫哥華的生活步調比較慢，讓人感覺很放鬆自在，這裡的空氣很好，水龍頭的水打開就能直接喝 ，我都會在洗手時偷喝一口，雖然有點不太習慣但很方便！」

溫哥華的地標蒸氣鐘。（圖／周子娛樂提供）

結束為期十天與姐妹淘的放鬆之旅後，林依晨便馬上回到工作崗位上，繼續為年底與2019年的工作做準備，身心靈都重新充飽電的她說：「已經開始期待下次的姐妹淘之旅了！」

(中時電子報)

服務生曝女神超暖真實面 韓瑜：… 苦苓搭小黃遇港籍司機 他曝「台…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。