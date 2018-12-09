林依晨揪姐妹淘遊溫哥華 挑戰世界最高「人行吊橋」

2018年12月09日 12:58 中時電子報 李家穎 ／台北報導 ／台北報導

「偶像劇天后」林依晨近期趁著工作空檔與友人到溫哥華自助旅行，同行友人安排不少觀光客必訪景點，像是史丹利公園騎單車、Aurora Christmas market耶誕市集、格蘭佛島逛藝廊、煤氣鎮看蒸氣鐘等。剛拿到潛水執照的她，再度去挑戰自我，到了「卡佩蘭奴吊橋公園」，這座號稱是全世界最高、最長的人行吊橋，成功挑戰了六個主題區並獲得「I made it」證書，讓人驚嘆她的勇敢活力。

林依晨挑戰「卡佩蘭奴吊橋公園」拿下六個挑戰區的證書。（圖／周子娛樂提供）

林依晨特別分享這趟旅行買了個很特別的紀念品「手工掃帚」。一走進店裡就聞到一股清新的麥香，四面牆上掛滿了各式各樣、獨一無二的手工掃帚，林依晨興奮的說：「其實掃帚象徵把厄運掃走，迎接幸運的意思，除了實用外擺著也好好看，我就忍不住買了一把回家！」友人開玩笑的說：「你是想要當哈利波特嗎？」林依晨馬上擺起騎掃帚的姿勢拍照留念。

林依晨買了一支「手工掃帚」朋友笑她是想當哈利波特嗎？（圖／周子娛樂提供）

林依晨說：「溫哥華的生活步調比較慢，讓人感覺很放鬆自在，這裡的空氣很好，水龍頭的水打開就能直接喝 ，我都會在洗手時偷喝一口，雖然有點不太習慣但很方便！」

溫哥華的地標蒸氣鐘。（圖／周子娛樂提供）

結束為期十天與姐妹淘的放鬆之旅後，林依晨便馬上回到工作崗位上，繼續為年底與2019年的工作做準備，身心靈都重新充飽電的她說：「已經開始期待下次的姐妹淘之旅了！」

(中時電子報)