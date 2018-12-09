「江丙坤心臟有裝支架」 天氣忽冷忽熱心血管疾病暴增

2018年12月09日 13:16 中時 鄭郁蓁

前海基會董事長江丙坤昨晚（8）日驚傳身體不適緊急送醫，搶救後轉入加護病房，由於江丙坤心臟曾裝支架，此次是主動脈剝離，送醫後緊急進行手術。醫師指出，心臟最怕忽冷忽熱，氣溫變化心血管疾病好發時機，包括「心臟病患、心臟病家族史、三高族、肥胖、上了年紀的男性」都是高危險群。

天氣忽冷忽熱會讓血管收縮容易引發心臟問題，根據統計，心臟疾病是2017年國人10大死因第2名，尤其是心肌梗塞更是冬天的隱形殺手，包括寒舍集團創辦人蔡辰洋、小北百貨創辦人黃卜文先生、台灣漫畫鬼才、亞洲至寶鄭問都是因心肌梗塞驟逝。

北投健康管理醫院副院長錢政平指出，心肌梗塞發生原因是因為心臟週邊血管被脂肪等增生物堵塞，包括三高、吸菸者、家族病史者、肥胖症者，都是高風險族群，通常男性在40歲後發生率較高，女性則是因為有荷爾蒙的保護，停經前發生率較低。

台灣50歲以上的成人，每4位就有1位冠狀動脈狹窄至50%。錢政平說，患者通常會在發病後1個小時內猝死，典型發病症狀是不時胸痛，胸口有如大象踩在身上的壓迫感，漸漸蔓延到肩膀、手臂、脖子、上腹部，還會伴隨呼吸困難、呼吸急促、冒冷汗、嘔吐、噁心及暈厥，且疼痛無法靠休息緩解，嚴重會出現失去意識、心律不整、血壓下降甚至休克。

此外，非典型症狀也要特別留意，包含胃悶、腹部疼痛、腹瀉，噁心、頭昏、左邊肩膀疼痛，無法解釋的焦慮、虛弱或疲勞，若伴隨心悸、流冷汗或臉色蒼白，都要在排除腸胃、頭部問題後，盡快進行心臟相關檢查。

錢政平提醒，心臟問題不是老年人的專利，男性比女性的罹病風險高，男性超過45歲、女性超過55歲，建議就要做心臟檢查，若BMI大於27，有高血糖、高血壓、高血脂等三高問題又有抽菸者，男性要提早到35歲，女性提早45歲就要做檢查。

(中時 )