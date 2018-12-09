每晚練到睡著 陳怡琳勇奪網頁設計全國第一

全國商業類學生技藝競賽，二信高中表現亮麗，共獲得3件金手獎、3優勝，圖為得獎學生與指導老師合影，（右起）陳郁茜老師、謝靜婷、李宛靜老師、陳怡琳、陳良蕙老師、賴奕璇、林劭穎。（張穎齊攝）

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全國商業類學生技藝競賽，二信高中廣告設計科的陳怡琳同學，勇奪網頁設計全國第1名。（張穎齊攝）

就讀基隆市二信高中廣告設計科的陳怡琳，對網頁設計十分有興趣，由於自我要求很高，每天即使在學校練習完後，放學回家仍堅持練習，甚至常常練到睡著，在比賽當天，電腦還突然發生問題，所幸臨危不亂的她，憑著實力將競賽題目做完，堅強的毅力讓她勇奪「全國商業類學生技藝競賽」網頁設計全國第1名。

基隆二信高中今年參加全國商業類學生技藝競賽，成績亮眼，總計抱回商業廣告2件金手獎，網頁設計1件金手獎及電腦繪圖、文書處理優等獎，創歷年最好的成績，其中陳怡琳更拿到網頁設計全國第1名，表現最為突出，消息傳回學校，師生都興奮不已，互相分享榮耀及喜悅。

「很開心、很感動！」陳怡琳表示，對她而言，網頁設計最難的是語法，還好有指導老師李宛靜陪著她不斷練習，自己晚上也持續練習，甚至練習到睡著，比賽當天雖突然碰到電腦發生問題，但因平時在校練習的經驗，讓她能臨危不亂，全力將競賽題目做完，頒獎時聽到自己是全國第1名，讓她感動到落淚。

今年拿下商業廣告勇奪金手獎二信高中學生，還有廣設科的林劭穎（全國第6名）、賴奕璇（全國第9名）；另外廣設科謝靜婷及資處科林雨潔也分別榮獲電腦繪圖及文書處理優勝獎。

林劭穎與賴奕璇得獎後，都開心地表示，能獲獎金手獎，最要感謝的是二信高中廣設科的老師們，尤其是陳良蕙老師，練習的過程中就像他們的朋友，隨時陪伴他們做練習。陳良蕙也告訴林劭穎與賴奕璇：「你們非常棒，要開心的畫畫，才會有好成績！」因為這句話讓他們對自己更有自信，最後在商業廣告畫出「金手獎」。

(中時 )

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