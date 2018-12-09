培養「炫T」設計人才 崇右辦金鳶盃大賽

2018年崇右影藝科技大學金鳶盃全國炫T設計大賽，請到藝人愛紗（右三）及業界4位設計師來當決審評審。（崇右影藝科技大學提供）

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2018年崇右影藝科技大學金鳶盃全國炫T設計大賽成績揭曉，就讀北科大的女學生陳境，獲得大專組第1名。（崇右影藝科技大學提供）
2018年崇右影藝科技大學金鳶盃全國炫T設計大賽，招引來全國各地好手，前來競賽角逐獎項。（崇右影藝科技大學提供）

2018年崇右影藝科技大學金鳶盃全國炫T設計大賽成績揭曉，就讀北科大的女學生陳境，以「各行各業」 圖案設計在900多件參賽作品中脫穎而出，獲得大專組第1名。評審委員會肯定陳境將「行行出狀元」的構思嵌入這次比賽設計主題「我是大明星」，匠心獨運。

「金鳶盃全國炫T設計大賽」頒獎典禮格局宛如「金馬獎」，事先保密到家，由崇右影藝科技大學校長俞維昇親自「見證」，將成績單完全密封。節目主持人謝志文導演則表示，他手上的信封，必須由上台頒獎的人一一揭曉，所以從高中組到大專組的「開獎」，過程驚呼聲不斷，氣氛高潮迭起。

崇右大學表示，此次比賽招引來全國各地近千件作品，非常感謝設計師入口網站黑秀網創辦人唐聖瀚、插畫家「可樂王」、藍本設計顧問總監吳介民、芝廣數位科技負責人蔡政儒，這4位專業評審的辛苦評分，「總審日」並請到藝人愛紗及業界4位設計師來當決審評審。

崇右指出，「金鳶盃全國炫T設計大賽」揭曉，大專組金獎得主為陳境（國立台北科技大學，3萬元）、銀獎吳振宇（國立雲林科技大學，1萬5000元）、銅獎盧心慈（崇右影藝科技大學，5000元）；優選獎金1500元得主廖翎君（崇右影藝科技大學）、黃郁棻（崇右影藝科技大學）、黃柔蓁（吳鳳科技大學）等9人。

高中組金獎得主為黃元楨（振聲高中，獎金3萬元）、銀獎洪筳祤（二信高中，獎金1萬5000元）、銅獎李宜縉（二信高中，獎金5000元）；優選獎金1500元得主陳以樂（台南高商）等12人。

崇右說明，現代人穿著的「時尚T恤」是視覺藝術產業，前年一家世界知名的服飾公司委託崇右辦理「炫T」設計徵求反映熱烈，學校去年開辦第一屆「金鳶盃全國炫T設計大賽」，今年的2018年「我是大明星」全國炫T設計大賽，900多人報名參加，主辦單位的影視設計學院長蔡長青說：「我喜歡T恤，光是蜘蛛人圖案的就有40件以上」。

(中時 )

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