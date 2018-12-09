元旦起新款機車強制加裝ABS 估可減3成事故

2018年12月09日 13:18 中時 李宜秦

交通部為有效降低機車事故發生，自明年元旦起，將強制新款新車須加裝防鎖死煞車系統ABS或連動式煞車系統CBS，而舊款新車自2021年元旦起也須裝設，已出廠、領牌使用的機車則不在規定範圍內。交通部預計，修法後可減少3成事故。光陽工業公司預估，新增標準配備將使新款新車價格上漲7到8000元。

根據內政部統計資料顯示，去年機車肇事件數多達15萬5669件，佔比道路交通事故總件數52.44％，造成644死、22萬5641傷。

為加強行車安全，交通部參考歐盟、日本等國規定，在2015年5月15日發布修正，自明年元旦起，新款126CC以上新車須加裝防鎖死煞車系統ABS，新款125CC以下機車則須加裝ABS或連動式煞車系統CBS；2021年元旦起舊款126CC以上新車也須加裝ABS，舊款125CC以下新車須加裝ABS或CBS。不過已出廠並領牌使用的機車不在此修法規定範圍內。

交通部路政司科長趙晉瑋表示，因國內新車來源多是歐盟國家或日本等，而歐盟與日本都分別已在2016、2017年規定新車加裝，舊車則分別在2018、2021年須加裝，多比國內規定時間還早，因此對業者的衝擊也不會太大，目前並未接到業者的異議。

趙晉瑋表示，歐盟、日本等國家裝ABS與CBS後，機車交通事故約減少3成，死亡人數減少4成、受傷人數減少3成，趙晉瑋以101年機車自摔案件數舉例，約可減少23死、4481傷。

另外，光陽工業公司表示，明年起會配合修法加裝ABS或CBS，預計機車價格將調漲7000到8000元。但趙晉瑋表示新款新車剛上市時定價本來就會比較高，且明年不只有此項修法，環保六期法規等也會影響機車價格，因此不宜把機車價格調漲原因全歸咎於此。

CBS系統能在騎士煞車時，只要按左或右任一邊煞車，就可同時煞住前後輪，減少單輪煞車打滑危險。ABS則可避免輪胎鎖死，機車時速超過10公里，ABS就可啟動。

(中時 )