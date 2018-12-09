中國都市職場婦女健康亮紅燈 睡眠問題最嚴重

友善列印
旺報
孫曜樟

第十三屆中國健康傳播大會8日在北京召開，大會中發佈《中國職場女性健康綠皮書》，書中指稱，中國城市職場女性健康狀態普遍亮紅燈，尤其以睡眠問題最嚴重。

據了解，清華大學國際傳播研究中心和澳佳寶研究院針對城市職場女性健康狀況和健康管理方式開展聯合調研，並起草此《中國職場女性健康綠皮書》，調查研究人群為1016名，她們是分佈在北京、上海、廣州、成都和西安的22歲至55歲職場女性。

調研顯示，五成以上職場女性覺得健康狀態一般，約有20%的職場女性認為自己健康狀態比較差或者非常差，對自己健康狀況滿意的女性僅占三成。

調研發現，無論是80還是90後都呈現出明顯健康不佳狀態，她們平均每人面臨著4個以上的健康問題。其中，睡眠問題是各個年齡段職場女性最主要的問題，有近50%的受訪者表示，經常受到失眠或睡眠問題的困擾，更有近三成女性表示「經常失眠」。

調研指出，焦慮、抑鬱和孤僻等心理問題已成為中國城市職場女性的健康隱憂。有近四成的受訪者認為自己有焦慮的傾向，22%的女性認為自己有抑鬱的問題。此外，另有17%的女性認為自己有孤僻問題。

本次調研還顯示，對於已婚且育有一孩的職場女性來說，四成表達了生育二孩的意願，主要是受兩孩政策的鼓勵和響往有子女陪伴的生活狀態。然而，也有近六成職場媽媽表示，暫時還沒有生二孩的打算，主要的顧慮是經濟和工作壓力、養育孩子責任重大等。這與未育職場女性選擇不生育的原因幾乎一致。

(旺報 )

長江重慶萬州段貨船側翻 5人落水… 豬瘟影響 陸11月CPI年增率2.2％…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。