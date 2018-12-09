中國都市職場婦女健康亮紅燈 睡眠問題最嚴重

2018年12月09日 13:25 旺報 孫曜樟

第十三屆中國健康傳播大會8日在北京召開，大會中發佈《中國職場女性健康綠皮書》，書中指稱，中國城市職場女性健康狀態普遍亮紅燈，尤其以睡眠問題最嚴重。

據了解，清華大學國際傳播研究中心和澳佳寶研究院針對城市職場女性健康狀況和健康管理方式開展聯合調研，並起草此《中國職場女性健康綠皮書》，調查研究人群為1016名，她們是分佈在北京、上海、廣州、成都和西安的22歲至55歲職場女性。

調研顯示，五成以上職場女性覺得健康狀態一般，約有20%的職場女性認為自己健康狀態比較差或者非常差，對自己健康狀況滿意的女性僅占三成。

調研發現，無論是80還是90後都呈現出明顯健康不佳狀態，她們平均每人面臨著4個以上的健康問題。其中，睡眠問題是各個年齡段職場女性最主要的問題，有近50%的受訪者表示，經常受到失眠或睡眠問題的困擾，更有近三成女性表示「經常失眠」。

調研指出，焦慮、抑鬱和孤僻等心理問題已成為中國城市職場女性的健康隱憂。有近四成的受訪者認為自己有焦慮的傾向，22%的女性認為自己有抑鬱的問題。此外，另有17%的女性認為自己有孤僻問題。

本次調研還顯示，對於已婚且育有一孩的職場女性來說，四成表達了生育二孩的意願，主要是受兩孩政策的鼓勵和響往有子女陪伴的生活狀態。然而，也有近六成職場媽媽表示，暫時還沒有生二孩的打算，主要的顧慮是經濟和工作壓力、養育孩子責任重大等。這與未育職場女性選擇不生育的原因幾乎一致。

(旺報 )