逃避15年 俄鋼琴家寇柏林重拾蕭邦

2018年12月09日 14:07 中時 趙靜瑜

拿過2000年波蘭蕭邦國際鋼琴大賽第三名佳績，俄國鋼琴家寇柏林一戰成名，但得獎之後他卻刻意躲避蕭邦的作品長達15年，直到今年他才重拾蕭邦樂作，下周將在台灣演出全場蕭邦奏鳴曲音樂會。

寇柏林說，當年因為準備蕭邦大賽，彈了非常多蕭邦的樂曲，「密集演奏大量蕭邦的結果，就是覺得倦怠。我大概從2003年後就把蕭邦暫放一邊，到今年才又開始演奏蕭邦。」寇柏林說，他很開心這15年並不是一片空白，「我變得更成熟，有了家庭跟孩子，我不只更了解蕭邦的作品，也更能理解他的心理發展，體會他經歷了什麼。對我而言，他不再只是作曲家，而是真實的人。」

寇柏林說，尤其在奏鳴曲裡可以感受到蕭邦死亡的執迷，「蕭邦總是在想著死亡，他看了許多朋友的死亡，也常想自己會如何死，這種近乎折磨的心理，在《第二號奏鳴曲》變成瘋狂的執念，被死亡擊敗；在《第三號奏鳴曲》創昨時雖然蕭邦這時候身體越來越衰弱，越來越接近死亡，但心理上他是勝利的。」

寇柏林也從蕭邦的三首奏鳴曲看到貝多芬的身影，「貝多芬《第12號鋼琴奏鳴曲》的〈送葬進行曲〉樂章，以及《第32號鋼琴奏鳴曲》的開頭，互有相通，這些都是蕭邦《第二號鋼琴奏鳴曲》的靈感來源。」

寇柏林1980年出生於莫斯科，五歲進入葛涅辛音樂學校資優班，師從柴琳克曼（Tatiana Zelikman），18歲進入柴可夫斯基音樂院，師從瑙莫夫（Lev Naumov）。《紐約時報》曾經這樣形容，「寇柏林走上舞台時像是克拉克肯特，但彈起鋼琴來卻像是超人。」寇柏林目前任教於紐約大學，技巧與歷練越發純熟。

寇柏林鋼琴獨奏會將於12月18日舉行，地點在台北國家音樂廳。

(中時 )