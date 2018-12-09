元旦起機車強制裝ABS 新車最高漲8千 網友罵翻　

國內機車族人數眾多。（本報系資料照）

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中時電子報

機車肇事率高，死傷大，交通部規定，明年元旦起強制125C.C以下機車（新車）安裝ABS或CBS（列為標準配備），126C.C以上新車強制裝ABS，以減少機車急煞時失控情形，未依規定安裝者，不得領牌上路。市場估計，此舉會讓機車售價上漲5至8千元。網友批說，「財團又爽了」、「只顧改革完全不顧人民受不受得了」。

交通部表示，目前國內大型重機多已配備ABS（防鎖死煞車系統），一般重機和輕型機車則無納標準配備，該部為提升機車安全，參考歐盟規定，明訂2019年元旦起，實施上述措施， 2021年起，將擴及舊款式出廠新車，但新制不影響已經領牌上路機車。

光陽工業公司表示，會配合辦理，因為標配ABS，車價會比較貴，但實際車價多少，現在還無法說明。不過，根據市場上價格，價格會多7千到8千元。至於車行銷售，以三陽JET S 125為例，有無ABS差約5千元。

對此，網友在ptt上發言表示，「又找到漲價理由了」、「財團又爽了?」、「果然是圖利機車業者阿」、「只有我覺得是官商勾結」、「吃相難看，政商勾結」還有網友說，「對那些飆仔亂騎的人，加裝啥都沒用，爛政策，白癡政府」、「跟車速才有關吧」、「裝了車禍就減少？」、「怎麼會是機車漲價來解決交通問題？」、「2020完蛋了啦，你他媽只顧改革完全不顧人民受不受得了」。

另有網友說，「把道路規劃好，根本不用哩哩摳摳」、「滑滑的標線呢？大雨過後的標線讓人充滿了恐懼」、「時速80給你abs一樣噴遠遠地，呵呵」、「就錢花了換不到命啊，強制限速卡實際」。不過，也有網友力挺說，「五千就該該叫，手機漲一萬都賣到爆，命真賤」、「這本來就該裝」、。

(中時電子報)

文章來源：ptt

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