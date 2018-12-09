華為贊助耶誕城是國安危機？蘇巧慧臉書被憤怒網友嗆爆

民進黨立委蘇巧慧。(圖/本報資料照，姚志平攝)

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中時電子報
/綜合報導

新北市板橋的歡樂耶誕城舉辦多年，一直都是吸引全台各地觀光客體驗聖誕節的好去處之一，但近日卻被民進黨立委蘇巧慧質疑，耶誕城布置竟引用目前遭國際嚴格檢視、副董事長孟晚舟被逮的華為LOGO，質疑新北市府接受贊助的適當性。對此，網友紛紛憤怒表示，「照這個邏輯，蘇巧慧應該要關掉臉書粉專，因為臉書粉專曾出賣過使用者個資」。

蘇巧慧今在臉書貼文表示，「大家去過新北耶誕城了嗎？有沒有注意到新北市府樓上竟然出現華為的Logo？由於具有竊取情資、資安外洩的重大國安疑慮，美國、日本、紐西蘭、澳洲、英國與部分歐盟國家，都已經禁止、或者正研議禁止政府與國內電信商採購中國電訊設備大廠華為的產品，甚至計畫全面根除已經建置的華為設備」。

「當西方先進大國以謹慎而且防備的態度因應中國華為的滲透，新北市政府卻連續三年接受華為公司的贊助，辦理新北耶誕城；甚至讓華為的商標與吉祥物，堂而皇之地出現在市府大樓？」

蘇巧慧質疑，究竟是給新北市政府多少贊助，才能夠有這種直接現身在公部門建築門面的頂級待遇？當全球以戒慎恐懼之姿面對中國華為所帶來的資安風險，新北市政府卻公然接受其大力贊助，以看似無害的耶誕城活動協助他們宣傳打廣告、營造「關懷弱勢家庭」的正面形象，已不是「荒謬」二字可以形容。

而新北市觀光局長陳國君就此事出面回應表示，只要符合法規，國內或國際品牌贊助活動，市府都非常歡迎。

對此，網友忍無可忍紛紛砲轟，「贊助而已，很重要嗎？」、「華為早有資安疑慮,DPP卻放任華為進來台灣」、「輸真慘確定要打下去嗎？三環三線一堆蘇系議員都閉嘴了」、「原來連LOGO都有危險」、「又來了，看來票掉不夠多？」、「他媽的，反中反到令人覺得弱智」、「商標跟吉祥物能竊取啥？幹！低能獨」。

更有不少網友直接在蘇巧慧臉書開嗆，「你爸沒選到你可以哭，但是不要哭夭」、「沒救的民進黨，不做事，只會製造輿論恐慌」、「人家拿錢出來贊助我們，然後你在那邊咬別人，不然你贊助啊，來個大老闆贊助我們，不然就不要拿別人的錢又要別人滾」、「可以不要再這麼意識形態了嗎？民進黨真的治國沒半步，2020你也下台好了，不要再靠爸了」、「趕快立法禁止華為啊」。

(中時電子報)

文章來源：蘇巧慧臉書

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