「被迫出櫃」消失螢光幕的他 傳即將復出演藝圈

2018年12月09日 14:42 中時電子報 李家穎 ／綜合報導 ／綜合報導

日本36歲男星成宮寬貴2016年被友人爆料吸食毒品，雖然後來驗尿澄清，但男神形象重創，甚至因痛心被朋友設計，與不想被人討論的性向問題被放大檢視，而退出日本演藝圈。2年過去他的人氣不減反增，社群網站上粉絲高達66萬人，也傳出有舞台劇找他復出，令不少粉絲相當振奮。

成宮寬貴當時被朋友爆料他吸毒，雖然後來驗尿澄清，但他傷心被友人背叛。（圖／翻攝自微博）

在爆料之前成宮寬貴以陽光帥氣、身材健壯有不少粉絲。（圖／翻攝自微博）

成宮寬貴2000年出道，演出多部熱門日劇，但同期的妻夫木聰、柴崎幸、瑛太、山下智久卻都早已大紅，讓他有點不得志，直到《不良仔與眼鏡妹》、《相棒》、電影《NANA》等日劇才讓他登上一線小生地位，並曾以電影《黑百合公寓》造訪台灣。

成宮寬貴退出演藝圈後常在社群網站上發文。（圖／翻攝自成宮寬貴IG）

2016年成宮寬貴被友人向日本雜誌爆料吸食毒品，隨後他自清驗尿並發表引退聲明，當時轟動一時聯經紀公司都相當驚訝。他在手寫引退聲明中表示，「我被打從心底信賴的朋友背叛了，落入數人所設計的圈套當中。對於從事這份工作的人，絕不想讓他人知道的性向問題也被放大檢視，此後錯誤的報導也會不斷擴散，這讓我被無法言喻的不安、恐懼與絕望感壓垮了。一想到往後自己的隱私會因他人的惡意而被曝光於世間，我實在無法再忍受下去，很想立刻就從演藝圈中消失。」於是他退出日本演藝圈，到荷蘭隱居。

現在的成宮不只粉絲變多，看起來也更快樂。（圖／翻攝自成宮寬貴IG）

近期則傳出有人找他復出演出舞台劇，由於出演的日劇《相棒》未來將繼續拍續集，身為主演的他有可能以同一個角色再次出現，這些都大大加深粉絲對他回歸的希望，尤其是引退後他的社群網站粉絲不減反增至66萬人，讓他更有機會及本錢回到演藝圈。

(中時電子報)