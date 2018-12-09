反毒反暴力桌球賽　家長協會偕警共辦宣導成效佳

新北市新莊警分局與新莊區中、小學家長協會，共同於新莊區國泰國小舉行「2018新莊區家協盃反毒反暴力校園趣味桌球賽」，呼籲青少年勿因好奇而嚐試毒品。（高彥哲翻攝）

友善列印
中時
高彥哲
新北市新莊警分局與新莊區中、小學家長協會，共同於新莊區國泰國小舉行「2018新莊區家協盃反毒反暴力校園趣味桌球賽」，呼籲青少年勿因好奇而嚐試毒品。（高彥哲翻攝）

新北市新莊警分局與新莊區中、小學家長協會，共同於新莊區國泰國小舉行「2018新莊區家協盃反毒反暴力校園趣味桌球賽」，共計約有500餘位師生、家長熱情參與，出席成員多為新莊地區中、小學校長及師生。

新北市新莊警分局前分局長，現任職警政署行政組組長張國雄，以及現任新莊警分局分局長林武宏，也聯袂到場共襄盛舉，以輕鬆愉快的方式，深入淺出現身說法，對在場人士進行反毒反暴力宣導，藉此厚植師生及家長反毒反暴力的觀念，努力讓校園能時時刻刻安寧祥和。

新莊警分局分局長林武宏指出，反毒反暴力是普世價值，結合桌球賽更能達寓教於樂之效，「反毒」及「反暴力」也是校園中師生常須面對的重要課題，相關資料顯示目前濫用毒品年齡越來越年輕化的趨勢，莘莘學子對於毒品認識不足且缺乏警覺心，容易受到同儕的誘惑致誤食，呼籲青少年勿因好奇而嚐試毒品。

另外有關反暴力反霸凌的防制作為，學校也與警方建立友善通報網絡，雙向溝通順暢，期使毒品及暴力遠離校園，讓青年學子能平安求學樂活人生。

(中時 )

如果台灣覺青住在暴動法國... 朱… 冬天喝水竟解不了渴？營養師狂推…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。