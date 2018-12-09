反毒反暴力桌球賽　家長協會偕警共辦宣導成效佳

2018年12月09日 14:41 中時 高彥哲

新北市新莊警分局與新莊區中、小學家長協會，共同於新莊區國泰國小舉行「2018新莊區家協盃反毒反暴力校園趣味桌球賽」，呼籲青少年勿因好奇而嚐試毒品。（高彥哲翻攝）

新北市新莊警分局與新莊區中、小學家長協會，共同於新莊區國泰國小舉行「2018新莊區家協盃反毒反暴力校園趣味桌球賽」，共計約有500餘位師生、家長熱情參與，出席成員多為新莊地區中、小學校長及師生。

新北市新莊警分局前分局長，現任職警政署行政組組長張國雄，以及現任新莊警分局分局長林武宏，也聯袂到場共襄盛舉，以輕鬆愉快的方式，深入淺出現身說法，對在場人士進行反毒反暴力宣導，藉此厚植師生及家長反毒反暴力的觀念，努力讓校園能時時刻刻安寧祥和。

新莊警分局分局長林武宏指出，反毒反暴力是普世價值，結合桌球賽更能達寓教於樂之效，「反毒」及「反暴力」也是校園中師生常須面對的重要課題，相關資料顯示目前濫用毒品年齡越來越年輕化的趨勢，莘莘學子對於毒品認識不足且缺乏警覺心，容易受到同儕的誘惑致誤食，呼籲青少年勿因好奇而嚐試毒品。

另外有關反暴力反霸凌的防制作為，學校也與警方建立友善通報網絡，雙向溝通順暢，期使毒品及暴力遠離校園，讓青年學子能平安求學樂活人生。

(中時 )